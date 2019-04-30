Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Май начнётся с дождей

30.04.2019 14:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Май начнётся с дождей

Завтра, 1 мая, в Украине ожидается дождливая погода. Так пишет replyua.net.
Об этом сообщили представители Укргидрометцентра. В частности, дожди накроют западные и северные регионы нашей страны. Больше всего осадков выпадет в Карпатах и Прикарпатье. А вот на Юге и Востоке Украины ожидаются грозы. Не исключено, что здесь будет иметь место и град. При этом температура на всей территории нашей страны весьма приемлема. Так, в Закарпатье ночью ожидается 12 градусов тепла. В других областях – от 3 до 8 градусов. Днём на Севере и Западе Украины температура повысится до 10-15 градусов. В других регионах этот показатель будет колебаться в пределах от 16 до 21 градуса. Что касается непосредственно столицы, то ночью здесь пройдёт небольшой дождь. В дневное время он усилится. Температура ночью в Киеве достигнет всего 5-7 градусов. Ненамного улучшится данный показатель и днём. Ведь при 10-12 градусах особо не погреешься.
К слову, самая высокая температура 1 мая была зафиксирована 7 лет назад. Так, в 2012 году в начале последнего весеннего месяца украинцы грелись при 30 градусах. При этом в далёком 1940 году температурные показатели 1 мая не превышали 0,6 градуса.



Теги: Донбасс, дождь, май, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх