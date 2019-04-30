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Новая дорожная реформа изменит абсолютно все: чего ждать украинцам
В Украине будут изучать целесообразность обустройства на остановках общественного транспорта специального, более прочного покрытия для автобусов/троллейбусов/маршрутных такси. Об этом заявили в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, сообщает «Знай.юа».
Следовательно, можно надеяться, что вскоре остановки общественного транспорта примут совершенно новый вид. Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе написал заметку о возможном нововведении в Facebook.
Благодаря нововведению повысится устойчивость асфальтового покрытия к разрушению. Вследствие движения транспорта минимизируется образование путей. Ожидается, что во время торможения транспорта на этих участках дороги больше не появятся волнообразные наплывы и выбоины.
«Мы продолжаем изучать и анализировать зарубежный опыт в повышении безопасности и качества дорог. Есть предложение — проектировать на остановках общественного транспорта более прочное покрытие для автобусов или троллейбусов. Это позволит улучшить устойчивость и прочность этих участков дороги, а также сведет к минимуму образование колиеподобных волн и выбоин, появляются вследствие торможения транспорта. Сегодня на многих остановках такое явление встречается», — написал он.
Эксперты подсчитали, что укрепленные участки дороги будут служить до 30% дольше, чем обычно.
Более надежное покрытие на участках дороги возле остановок можно обустроить, например, из цементобетона или асфальтобетона с армированием специальными решетками (геосинтетическими, металлическими, композитными).
К тому же, Парцхаладзе подчеркнул, что проектирование такого покрытия сможет существенно повлиять на повышение безопасности людей на остановках путем уменьшения тормозного пути общественного транспорта до 20%. То есть, пути от начала торможения транспорта до его полной остановки.
Теги: Донбасс, реформа, остановка, украинец, дороги
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