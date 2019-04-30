Путин подготовил для президента Зеленского два плана действий

30.04.2019 10:51

Владимир Путин уже подготовил два исхода событий для будущего президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в своем блоге сообщил журналист Иван Яковина, передает "Диалог.UA".

Ранее Путин решил публично поиздеваться над Зеленским. Главной новостью прошлой недели стал указ Владимира Путина об упрощенной раздаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса Это сообщение многие восприняли как подготовку нового вторжения или попытку легализации старого. Может быть. Но я почти уверен, что речь идет о другом. Москва готовит почву для широкого соглашения между Украиной и Россией. И по Донбассу, и по Крыму, и по всему комплексу отношений. Пока это лишь мое мнение. Но я попробую его объяснить. Начать хочу с главных целей России в Украине. Первая – создать внутри Украины постоянный, абсолютно законный и очень мощный рычаг давления на Киев. И этим рычагом должен стать Донбасс. Кроме того, такими действиями Путин мешает Украине вступить в НАТО. Вторая цель – добиться легализации оккупации Крыма. Если не формально дипломатической, то хотя бы фактической легализации. Что имеется в виду? Им не нужно, чтобы Украина официально признала Крым российским. Москва понимает, что этого не будет. Там ведь не дураки сидят. Им нужно, чтобы Киев просто забыл о полуострове и вообще не поднимал эту тему. Третья цель вытекает из первых двух. Если Россия договорится с Украиной о Донбассе и Крыме, то у Запада не будет никакого смысла продолжать действие санкций и их отменят. Три цели России: – Соглашение по Донбассу. – Соглашение по Крыму. – Отмена санкций. Как их достичь? Путин всегда использовал одну и ту же тактику: дожать оппонента и не уступать ни в чем. Смотрите, с кем начиналась эта история в 2014 году. В США был Барак Обама, но он ушел в отставку. В Великобритании – Дэвид Кэмерон, а во Франции – Франсуа Олланд тоже покинули свои посты. А в Германии Ангела Меркель уходит в этом году. И главное, в Украине Петр Порошенко с треском проиграл выборы. А Путин все сидит на том же месте. Он ждет. И вот сейчас он думает, что дождался. Украинцы выбрали нового президента, у которого нет никакого политического и дипломатического опыта. Путин пока не очень понимает, что это за человек, но он чувствует, что Зеленский – это продукт усталости общества от войны. И Путин собирается этим воспользоваться. Он уже подготовил для Зеленского два варианта развития событий: условный кнут и условный пряник. Давайте начнем с пряника. В последние дни Москва и некоторые люди тут, в Украине стали источником сразу нескольких необычных инициатив. Во-первых, кум Путина Виктор Медведчук в интервью Reuters призвал Зеленского заключить экономическое соглашение с Россией. По его словам, это позволит Украине получить миллиарды долларов инвестиций, значительную скидку на газ, а также вернуть под свой контроль весь Донбасс. Во-вторых, бывший президент Леонид Кравчук призвал Зеленского снять блокаду с Крыма, пустить туда воду по каналу из Днепра, а также наладить партнерские отношения с Россией. В-третьих, явно начались какие-то подвижки в деле освобождения пленных украинских моряков. Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Россия кардинально изменила тон разговора по этой проблеме и начала вести себя нормально, по-человечески. До этого с той стороны был почти собачий лай. Одновременно с этим российские пропагандисты написали Зеленскому открытое письмо. Они попросили отпустить на свободу Кирилла Вышинского – бывшего главреда агентства "РИА Новости-Украина", у которого, кстати, есть российская медаль за захват Крыма. Российские пропагандисты такие письма сами по себе не пишут, им точно дали команду из Кремля. В Кремле же вдруг вспомнили о россиянах, сидящих в украинских тюрьмах. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что его босс ждет от Зеленского предложений по их обмену. Отношение к этой теме явно изменилось. Итак, какой же пряник россияне готовы дать Зеленскому? Они ему говорят: "Володя, смотри, ты президент, но тебя до сих пор мало кто воспринимает серьезно. Мы можем это поменять. После твоей инаугурации мы проводим обмен пленными. Моряки возвращаются в Киев, ты лично встречаешь их в Борисполе у трапа самолета, жмешь им руки, обнимаешь. Вся страна рыдает от счастья. Все тебя любят. Ты вернул парней домой. Ты – настоящий лидер". "После этого мы заключаем соглашение по Донбассу и по торговле. Российские войска уходят домой. Боевикам и их лидерам мы раздали российские паспорта, они тоже уходят в Россию. Донбасс твой, ты закончил войну. Украинцы перестанут погибать на фронте. Наступит мир – то, что ты всем обещал!" Дальше Путин продолжает: "Одновременно с этим Россия даст большую скидку на газ, тарифы для населения можно будет понизить в два раза. Украина получит миллиарды долларов инвестиций, оживет торговля, начнется значительный экономический рост. Люди станут быстро богатеть". Вывод будет такой: "Ты вернул своих людей из плена, ты остановил войну, ты вернул Донбасс, ты дал населению низкие тарифы. Ты дал бизнесу высокий экономический рост. Да ты героем станешь, лучшим президентом за историю! И это все в течение первого года своего правления". Да, за это придется установить для Донбасса некоторые особые правила. Но такие правила черным по белому написаны в Минских соглашениях. А эти соглашения требовали соблюдать и Обама, и Трамп, и Меркель, и даже Порошенко. Ты просто исполнишь то, о чем договорился твой предшественник, даже не ты. Ну и воду надо будет дать в Крым. Скажешь: Крым – это Украина. Мы же не хотим, чтобы часть нашей территории превратилась в пустыню! Мы еще туда вернемся и нам надо, чтобы там к этому моменту все было хорошо. Вот поэтому и даем туда воду. И надо понимать: тут не поможет ни Запад, ни Европа, ни Дональд Трамп. Но все они будут счастливы, если война закончится. Даже так, по кремлевскому сценарию. Им, в общем, плевать на украинские интересы. Они сами хотят снять с России санкции и торговать с ней, как прежде. Если новый президент Украины даст Западу все это, то они его объявят великим дипломатом и даже дадут Нобелевскую премию мира. Представляете себе, какое это будет искушение для Зеленского, который пока еще даже булаву в руках не держал? Еще раз: вернуть людей из плена, закончить войну, освободить Донбасс, поднять экономику, снизить тарифы, стать великим мировым лидером и еще Нобелевку сверху. Отказаться будет очень сложно. Особенно, если учесть, что у Путина есть не только пряник, но и кнут. Если он не ограничит раздачу паспортов только боевиками и их лидерами, а начнет выдавать их всем желающим жителям ОРДЛО, это будет означать создание в Украине аналога Приднестровья. Такой, знаете, зависимой от России территории, которая вечно будет мешать жить Украине, вечно создавать военную угрозу, вечно требовать внимания, денег и ресурсов. Москва будет постоянно угрожать Киеву большой войной, объясняя это необходимостью защиты россиян, живущих в Донецке и Луганске. В это же время Украине перекроют доступ к Азовскому морю. Репетицию блокады уже показали во время захвата моряков. И еще одно: совсем недавно Москва приняла решение запретить продажу Украине нефти, бензина и дизельного топлива. Это мера направлена на удушение экономики. О возврате пленных моряков речь уже идти не будет. Их будут держать под замком до следующего президента Украины. Ну или до следующего президента России. Тут, я думаю, важно понять одну вещь: пока Владимир Путин жив и находится у власти, эта история не закончится. Ну и последнее. Мы можем понять, в каком направлении развивается ситуация по тому, как идет раздача российских паспортов в Донецке и Луганске. Если их дают только боевикам и их лидерам, то, видимо, Путин собрался по-тихому уходить с Донбасса. Если же их будут давать вообще всем желающим, то он решил там остаться и никакого мирного соглашения с ним не будет.