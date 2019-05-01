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Для отдельных категорий: Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

01.05.2019 19:03
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Для отдельных категорий: Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины. Соответствующий указ размещен сегодня, 1 мая, на официальном интернет-портале правовой информации РФ, пишут Донецкие новости.
Опубликованный сегодня указ «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» Путин подписал 29 апреля. Документ вступил в силу со дня опубликования.
Как следует из указа, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке получили украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года; граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство в РФ и некоторые другие категории.
Также на сайте опубликован образец заявления с просьбой о принятии в гражданство.



Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, гражданство
 
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