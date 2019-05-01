Не ищите меня в церкви: Зеленский мощно ответил бойцу ВСУ

01.05.2019 16:43

Новоизбранный президент Владимир Зеленский отреагировал обвинения военнослужащего Владимира Скакуна, который "не увидел" слугу народа на богослужении во время Пасхи.

Соответствующую публикацию в ответ на упреки Скакуна Зеленский опубликовал в Facebook, пишет from-ua.

Стоит напомнить, что последние несколько дней будущий президент Украины провел в Турции, куда он отправился на отдых.

По словам Скакуна, Зеленский вместо поездки в Турцию должен был побывать на пасхальном богослужении.

"Не ищите меня в церкви, ищите Бога", — написал слуга народа в ответ.