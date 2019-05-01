- "На Донбассе появится военная база России", - Бабченко анонсировал тревожный шаг Путина по "ЛДНР"20:42
- Взяли пример с Намибии: Верховный суд принял решение по пенсиям в «Л/ДНР»20:21
- Бабченко огорчил печальным прогнозом о России на Донбассе19:05
- В Украине заработают революционные изменения в мобильной связи: что это значит18:40
- Влад Росс сообщил, когда нельзя проводить инаугурацию Зеленского18:18
- Зеленский объявлен избранным президентом Украины17:02
- Команда Зеленского раскрыла подробности предстоящей инаугурации президента 16:38
- Путин готовит второй указ по Донбассу на май: командир спецназа "ДНР" "Ольхон" сообщил тревожные новости для Украины15:59
- Десятки пострадавших: автобус с украинцами разбился в России15:34
- Май начнётся с дождей14:56
Первый блин комиком: Портников рассказал о страхе Путина перед Зеленским
Несложно заметить, что после избрания Владимира Зеленского президентом Украины тональность высказываний Владимира Путина о руководителе соседнего государства изменилась. Путин и Петр Порошенко обменивались жесткими заявлениями политического характера, взаимными обвинениями, даже угрозами, но никогда не переходили на насмешливый тон по отношению друг к другу, передает "Диалог.UA".
Над Зеленским Путин откровенно издевается. В то время как избранный президент Украины старается продемонстрировать, что его избрание может стать надеждой на перемены не только для украинцев, но и для жителей других бывших советских республик, где правят "традиционные политики", Путин пытается свести любую политическую инициативу будущего коллеги к абсурду. Зеленский говорит о намерении предоставлять украинское гражданство россиянам, которых преследуют в собственной стране, а Путин радуется тому, что Россия и Украина будут предоставлять свое гражданство жителям соседней страны, что докажет его старый тезис про "один народ". Зеленский говорит о готовности содействовать жертвам авторитаризма, а Путин советует ему вернуть украинское гражданство "Михаилу Николаевичу Саакашвили" - вот именно так, называя бывшего президента Грузии в классической российской номенклатурной манере, с деланым уважением. Они будто поменялись ролями. Зеленский старается делать политические заявления в ответ на действия Путина, а Путин пытается шутить, будто это он фронтмен "95-го квартала". За последние годы мы и забыли, что у него такое желчное чувство юмора. Из простого парня, проползавшего на животе всю Москву в годы работы в КГБ, он давно превратился в живой памятник. А памятники, как известно, не шутят, их слова, по точному выражению главного путинского соратника, отливаются в граните. Но мы видим, что Путину стало тесно в граните, ему хочется смеяться. И не потому, что он испытывает пренебрежение к Зеленскому. Это свидетельство нервозности. Путин, как и все советские чекисты 80-х - 90-х, родом из советских сериалов, из "Щита и меча", из "Семнадцати мгновений". Он не мог забыть слова главы гестапо Мюллера, в самый драматический момент воскликнувшего: "Невозможно работать с непрофессионалами!". И вот он сам в положении шефа гестапо, солдат и радистка уехали на трамвае в Турцию, вместо того чтобы составлять план примирения с Кремлем. Что делать? Путин не может не замечать, что постсоветский мир меняется. Он мог понять логику Кучмы, Ющенко, Януковича, Порошенко - но Зеленский для него непонятен хотя бы потому, что и сам новый президент пока что не знает, каким главой государства он будет. Путина не убедят никакие гарантии, никакие олигархи, никакие визитеры. Он прекрасно понимает, что Зеленский может сделать неожиданный ход просто потому, что элементарно не просчитает последствий того или иного своего поступка. А ведь раньше искусством бить партнера шахматной доской по голове, когда не можешь сделать ход, славился один Путин. Теперь таких людей все больше и больше. И новый украинский президент может стать украшением их элитарного клуба - не потому что хочет драться досками, а потому что пока не знает, как ходить. Именно поэтому Путин не хочет казаться профессиональнее Зеленского. Он хочет казаться остроумнее Зеленского. Он хочет стать комиком еще до того, как Зеленский станет политиком.
Теги: Донбасс, Путин, Владимир Зеленский, страх
- Гиркин: У нас на носу война с Украиной
- Масштабное наступление на Украину: две причины избавили Путина от роковой ошибки
- После восьмилетнего перерыва Путин посетит Штаты
- Стало известно, что Обама говорил Путину на встрече в Париже
- США уже прямо угрожают России военным трибуналом, - Березовец
- У Путина прокомментировали отказ поздравлять Зеленского с победой
- Первая доменная печь на ДМЗ остановлена: бывший «командир разведки» НВФ «ДНР» 22:31
- В Донецке выступили российские артисты: опубликовано фото с концерта 22:05
- В Горловке разбушевалась стихия, выпал 2-сантиметровый град21:39
- Грузовик ВСУ подорвался на мине: есть погибший21:20
- Член НВФ «ДНР» вместо свидания получил штраф и был депортирован из России 21:02
- Взяли пример с Намибии: Верховный суд принял решение по пенсиям в «Л/ДНР»20:21
- В ОРДО назвали дату приема заявлений о получении гражданства РФ19:59
- Песков дал странное объяснение раздаче паспортов РФ на Донбассе: "Люди же путешествуют"19:35
- В Кремле назвали еще одну причину выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО 17:59
- В Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям "ДНР"17:41
- Первая доменная печь на ДМЗ остановлена: бывший «командир разведки» НВФ «ДНР» 22:31
- В Донецке выступили российские артисты: опубликовано фото с концерта 22:05
- В Горловке разбушевалась стихия, выпал 2-сантиметровый град21:39
- Грузовик ВСУ подорвался на мине: есть погибший21:20
- Член НВФ «ДНР» вместо свидания получил штраф и был депортирован из России 21:02
- "На Донбассе появится военная база России", - Бабченко анонсировал тревожный шаг Путина по "ЛДНР"20:42
- Взяли пример с Намибии: Верховный суд принял решение по пенсиям в «Л/ДНР»20:21
- В ОРДО назвали дату приема заявлений о получении гражданства РФ19:59
- Песков дал странное объяснение раздаче паспортов РФ на Донбассе: "Люди же путешествуют"19:35
- Бабченко огорчил печальным прогнозом о России на Донбассе19:05
- Взяли пример с Намибии: Верховный суд принял решение по пенсиям в «Л/ДНР»20:21
- Бабченко огорчил печальным прогнозом о России на Донбассе19:05
- В Украине заработают революционные изменения в мобильной связи: что это значит18:40
- Как отвлечь детей от гаджетов22:39
- Что делать, чтобы вас всегда везло: 4 фактора 22:15
- Как правильно разгрузить организм после праздников20:38
- За лекарства без рецепта будут наказывать в Украине: известна стратегия20:00
- Корона не жмет: у этих знаков зодиака самооценка явно завышена12:15
- Супрун рассказала, что делать в случае ранения использованным шприцом09:00
- Сколько пасхального кулича можно сесть без вреда для здоровья08:00
- Тела женщин и детей нашли в колодце: страну всколыхнуло жуткое массовое убийство
- "Над Путиным смеются и он никогда этого не простит, война неизбежна", - эксперты об ответе Зеленского
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»
- «Вымаливал прощение»: Зеленский чуть не потерял жену
- Появились подробности первого официального визита Зеленского
- Рада ответит за измену: у Зеленского придумали мощное наказание
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии
- Жители Донетчины задыхаются от трупного запаха
- Пенсии сильно сократят : украинцев ожидает печальное нововведение