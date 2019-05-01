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С сегодняшнего дня в Украине можно сменить оператора, сохранив свой номер
С сегодняшнего дня, 1 мая, в Украине запускается новая услуга от мобильных операторов – смена оператора и сохранение при этом номера. Это станет возможным благодаря услуге по переносу абонентских номеров, которая еще известна, как MNP (Mobile Number Portabilit), сообщают Донецкие новости.
Операторы обещали, что услуга будет платной, но не дорогой – чисто символическая сумма. Чтобы сменить оператора, украинцам нужно:
прийти в официальное отделение, магазин того оператора, на который вы хотите перенести свой номер, и подать заявку. К слову, заявку также можно подать и через интернет;
в заявке необходимо будет указать свои паспортные данные, желаемое время переноса номера, и выбрать тот тарифный план, который вам подходит;
заявку будут рассматривать в течении 8 рабочих часов, после чего отправят ее в центральный офис;
если заявка одобрена, новый оператор информирует об этом абонента, выдает новую сим-карту и начинает обслуживать его в своей сети.
Номер будет всегда активным, а для людей, которые позвонят после смены оператора по вашему номеру, будет звучать сообщение о том, что вы перешли на другого оператора, поэтому неразберихи возникнуть не должно.
Теги: Донбасс, оператор, телефонный номер, мобильная связь
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