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В мае украинцев накроет адская жара
Ощутимое потепление наступит ближе к 9 мая, рассказал в эфире ObozTV народный синоптик Леонид Горбань.
- По центральной Украине на Пасху +21...+23, во второй половине дня ожидается дождь. На западе Украины дождь ожидается в первой половине дня. На 1 мая температура немного понизится до +17...+18. Три дня держится такая температура, потом резкое повышение и к 9-10 числу она доходит днем до +26...+29. Такая высокая температура будет держаться до 24 мая, – сообщил он.
По словам Горбаня, осадки ожидаются 2, 8, 9, 13 и 14 мая. Однако с этой даты и до конца месяца осадков не ожидается.
- 9, 17 и 33 день после Пасхи – это волны похолодания. Но в этом году за счет того, что резко повышается температура, до заморозков на 7-8 мая не доходит. Просто будет снижение на 4-5 градусов. На 17-й день – тоже снижение температуры на 4-5 градусов, но вновь не доходит до заморозков, – предупредил народный синоптик.
Теги: Украина, Донбасс, май, жара, прогноз погоды
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