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Зеленский придумал, как изменить коммунальные тарифы
Победитель президентских выборов Владимир Зеленский рассказал о способах уменьшить расходы на коммунальные услуги для украинцев.
Ещё до второго тура выборов кандидат в президенты обсудил с экспертами проблему высоких тарифов в Украине. Они определили наиболее эффективный способ, чтобы жильцам в почтовые ящики приходили платежки с гораздо меньшими суммами за отопление, газ, электроэнергию и прочую коммуналку. Об этом сообщает from-ua.
В видоотчете на YouTube Владимир Зеленский с юмором отметил, что наконец понял суть известного всем политического предвыборного лозунга: «реальные дела, а не лживые обещания». Найти выход из неприятной ситуации с тарифами юмористу помог представитель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.
Эксперт отметил, что в среднем у жильцов многоквартирных домов зарплата около 10 тысяч гривен. При этом граждане вынуждены потратить около 3 тысяч гривен на оплату коммунальных услуг. Проблема в том, что поставщики заботятся о рыночной цене, а не балансе для потребителей.
«Если какая-то компания занимается газом, то ей нужна рыночная цена, и ее не интересует к примеру мусор. Отсюда такое низкое качество услуг. Есть еще второй тип потребителя, фирма. Она также платит за газ, электроэнергию платит больше, поэтому и платит меньшую зарплату. Нужно сбалансировать эти сферы. Потому что газ как в Европе, а тепла не было вообще», — объяснил Андрей Герус.
Специалист в области энергетики Стас Масевич заявил, что главной проблемой для потребителей является монополия, а не дефицит средств. Из-за этого цены двигаются только в сторону повышения. А будь на рынке конкуренция — потребители смогли бы выбирать компанию с наиболее выгодными условиями.
«Это влияет на средний и малый бизнес. Мы видим, что на улицах постоянно появляются скидки. Такое на самом деле может быть только в условиях рыночной конкуренции. Мы пообщались с экспертами и обратите внимание: 80% украинского угля – в одних руках, 85% электроэнергии также в одних руках. Причем тех самых. О какой конкуренции может идти речь?», — подвел итоги президент Владимир Зеленский.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, коммунальные услуги, тарифы
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