Зеленский vs Путин: что произошло после выборов на Украине

01.05.2019 08:49

После того, как ЦИК Украины объявила итоги выборов президента Украины, российское ТВ начало настоящую охоту Владимира Зеленского. ЦИК Украины во вторник официально подвел итоги выборов президента. Победитель Владимир Зеленский к этому времени успел вступить в спор с Владимиром Путиным, а российское ТВ начало настоящую охоту на избранного президента, отдыхавшего в Турции. Русская служба Би-би-си рассказывает, как строился заочный диалог Москвы и Киева в последние 10 дней, передает "Диалог.UA".

21 апреля День выборов Зеленский после разгромной победы над Петром Порошенко (73,22%) дает небольшую пресс-конференцию, коротко касается темы отношений с Россией. В частности, обещает сохранить нормандский формат и добиться освобождения украинских военнопленных. В Москве на победу Зеленского реагируют сдержано. Депутаты и чиновники концентрируются на поражении Порошенко и обращают внимание на то, что граждане Украины, живущие в России, участвовать в выборах не могли. На проигрыше Порошенко и нарушениях фокусируют внимание и российские телеканалы. 22 апреля Кремль отказывается от поздравлений, шоу-бизнес ликует Кремль даже после официального объявления победителя отказывается поздравлять Зеленского. "Судить можно будет по конкретным делам", - говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Команда Зеленского, которого к тому времени уже поздравил президент США Дональд Трамп и многие другие лидеры, сдержанную реакцию Кремля не комментирует. Зато победителя активно поздравляют звезды российского шоу-бизнеса - от Николая Баскова и Леонида Агутина до Наташи Королевой и Димы Билана. Многие из них когда-то работали с избранным президентом Украины на российском телевидении. Российские артисты открыто поддерживали Зеленского и перед выборами, желали победы именно ему, а не Порошенко, стороннику запрета на въезд на Украину российских звезд, выступавших в Крыму. В России телеканалы освещают избрание Зеленского в целом нейтрально: акцент делался на том, что в прошлом он был актером. Активно будущего президента критикуют только в ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1" - за отказ предоставить особый статус Донбассу. 24 апреля Путин подписывает указ о паспортах для Донбасса, Зеленский его критикует Путин подписывает указ об упрощенной процедуре получения российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Речь идет о жителях самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Действующий президент Украины в этот же день заявляет, что это "подготовка Кремля к следующему шагу агрессии против нашего государства - аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава внутри Украины". Команда Зеленского комментирует решение спустя несколько часов. "Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, РФ признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта. Украина также рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ", - говорится в заявлении. Источник "Ведомостей" в администрации президента утверждает, что указ был подписан сразу после выборов для того, чтобы во время кампании Порошенко не мог бы использовать в свою пользу - для агитации против Зеленского. В этот же день впервые начинает обсуждаться гипотетическая встреча Путина и Зеленского. Член команды победителя президентских выборов - бывший сотрудник украинского минобороны Иван Апаршин - советует Зеленскому не встречаться с российским лидером в формате один на один. "Пока много белых пятен в плане понимания подходов избранного президента", - реагирует на это Песков. Официально ни одна из сторон о встрече не просила. Дата следующей встречи в нормандском формате также пока еще не известна. 25 апреля Рада принимает закон об обязательном украинском языке Спустя три дня после победы Зеленского Путин впервые комментирует итоги украинских выборов. Фамилию победителя он при этом не называет. "Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме. Но мы не можем делать этого в одностороннем порядке. Что тут оценивать? Это полный провал политики Порошенко. Полный и абсолютный. Я уверен, что новые власти не могут этого не понимать", - говорит Путин. На вопрос, не провоцирует ли избранного президента указ о выдаче паспортов гражданам ЛНР и ДНР, Путин отвечает: "Мы далеки - и я далек - от того, чтобы кого-то провоцировать. Вопрос, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный характер".

В этот же день Верховная рада Украины принимает закон об обязательном использовании украинского языка. Принятия закона добивался Порошенко. Его сторонники считают, что закон обеспечит развитие украинского языка, противники - что ущемит тех, кто говорит на других языках. В Москве принятие закона критикуют. Представитель МИД России Мария Захарова называет его законом "о принудительной тотальной украинизации". Зеленский обещает отреагировать на принятие закона после его изучения: "После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины". 26 апреля Зеленский уезжает отдыхать в Турцию Зеленский сообщает, что уехал в Турцию - на ежегодный фестиваль "Весело". "Весело" - это проект студии "Квартал 95", выпускавшей сериал, в котором Зеленский играл роль президента из народа. Зеленский говорит, что это его первые выходные за последние четыре месяца. Некоторые украинцы выступают с критикой избранного президента: он отправился на отдых в тот самый момент, когда Кремль объявил о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР. Масла в огонь подливают турецкие СМИ - пишут, что будущий президент остановился в 5-звездочном отеле и будет отдыхать на 40-метровой яхте. Российские каналы активно раскручивают его отъезд. "Зеленский сбежал - не успели украинцы избрать себе нового президента, а он уже покинул Киев - и в такую непростую для страны годину!" - комментируют поездку на "России-1". 27 апреля Путин обещает паспорта всем украинцам, Зеленский - россиянам Путин, находясь в Китае, заявляет, что в будущем Россия может начать выдавать паспорта всем украинцам. "Мы ведь не только людям, которые проживают в "ЛНР" или "ДНР", предоставляем вот такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - говорит Путин. Тогда же он отвечает журналистам на вопросы о возможной встрече с Зеленским и о том, что скажет избранному президент Украины, когда "предстанет" перед ним. "Вы знаете, Владимир Зеленский пока не возведен в ранг святых, он - не Господь Бог, я вряд ли должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве", - шутит российский президент. После чего уточняет, что ничего не исключает: "Если у нас когда-нибудь будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить - как закончить конфликт на юго-востоке Украины".

Зеленский уже вечером отвечает Путину. "Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ", - говорится в его заявлении, опубликованном в "Фейсбуке" на украинском и русском языках. Кроме того, избранный президент Украины заявляет, что власти страны "намерены предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов": "В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех". Зеленский при этом подчеркивает, что готов к переговорам с Москвой: "Надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации". Тогда же его команда комментирует сообщения о шикарном отдыхе в Турции. "Я человек простой. И я за правду. Мне не нужны яхты и виллы. Я просто хочу два дня побыть со своей семьей и детьми", - приводит слова Зеленского его пресс-служба. 28 апреля Российйские СМИ охотятся за Зеленским Российский телеканал НТВ анонсирует показ с 3 мая шоу "Магия" с ведущим Зеленским. Как пишет "Коммерсантъ", шоу было записано еще в 2011 году для канала "Россия 1". "Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах", - говорится в анонсе к передаче. Программа, как следует из ролика, посвящена фокусам. Зеленский в промо изображает исчезновение 100-долларовой купюры - шоумен рвет ее на мелкие кусочки. "Ну, мы поняли ваше отношение к американской валюте", - шутит его соведущая Татьяна Лазарева. Другие СМИ тем временем активно рассказывают о коротком отпуске избранного президента Украины. РИА Новости публикует репортаж с заголовком "Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского". На поиски президента Украины корреспондент агентства потратил целый день. Зеленского он так и не встретил - "отель жил обычной жизнью, постояльцы свободно курсировали во всех направлениях, все было открыто и доступно". Сотрудники отеля описали Зеленского как "простого, приятного и весьма симпатичного человека". На федеральных каналах в этот день усиливается критика в адрес Зеленского. Например, в программе "Итоги недели" на НТВ говорят: "Каких конкретно улучшений в жизни ждать от Зеленского, обычным людям по-прежнему непонятно". В программе "Вести недели" на "России 1" подчеркивают, что у будущего президента нет политического опыта. Телеведущий Владимир Соловьев в ток-шоу на "России 1" критикует Зеленского: "Удивительный человек, он что-то там Путину отвечает в "Фейсбуке"! Трампа что ли начитался? Так Трамп в "Твиттере" - там знаков меньше, читать проще, а этот... Пусть уже возьмет своих сценаристов! Сам он плохо пишет, плохо". 29 апреля Путин откликнулся на заявление Зеленского Кремль сдержанно комментирует готовность Зеленского выдавать паспорта россиянам. Позже в этот день журналисты уже лично спрашивают Путина о том, как он относится к инициативе Зеленского. "Он сказал, что он готов выдавать паспорта всем россиянам, а также всем, кто готов защищать свободу и демократию", - говорит Путину репортер. "Правда? Так и сказал? Это очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего", - то ли в штуку, то ли всерьез отвечает Путин. Граждане России и Украины "выиграют" от единого гражданства, говорит российский президент, он считает народы двух стран единым народам, пусть и со своими особенностями, культурой и языком. Тогда же Путин (видимо, в шутку) советует Зеленскому вернуть паспорт бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили: "Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин". Порошенко в тот день шутить не настроен. "Мы никогда больше не вернемся в Россию. И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет россиянам давать украинское гражданство, - заявляет он. - Потому что они его примут все 140 миллионов, у нас лучше. Но мы не дадим никому загубить Украину, потому что украинское гражданство - это высокая честь". В этот же день в Новошахтинске в Ростовской области в тестовом режиме начинает работать центр выдачи российских паспортов жителям "ЛНР". Зеленский 29 апреля возвращается из Турции на Украину. Российские СМИ по-прежнему активно освещают его отпуск - больше всех программа "60 минут". Корреспонденты каналы нашли Зеленского на территории гостиницы и застали его в тот момент, когда избранный президент садился в гольф-кар. Они забрасывали его вопросами об амнистии и минских соглашениях. Говорить с ними избранный президент отказался. "В соцсетях смелый, все знает, даже, с позволения сказать, дерзкий, но на вопросы о минских соглашениях не отвечает", - комментирует ведущая Ольга Скабеева. 30 апреля Зеленского признают избранным президентом ЦИК Украины официально подводит итоги президентских выборов в стране. Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко - 24,45%. Подведение итогов произошло в последний возможный по закону день. Ранее Зеленский заявлял, что ЦИК может специально затягивать эту процедуру, чтобы отсрочить инаугурацию - и лишить его возможности ставить вопрос о роспуске Верховной рады Украины (это можно сделать не позже чем за полгода до парламентских выборов, которые пройдут осенью). Примерно в это же время Кремль заявляет, что считает "очевидной" победу Зеленского на выборах. "Говорить о признании или непризнании [итогов выборов] здесь не совсем корректно - мы с самого начала сказали, что выбор украинского народа абсолютно очевиден", - говорит Песков. На вопрос, будет ли Путин поздравлять в итоге Зеленского, пресс-секретарь президента России не отвечает. В эфире телеканала "112 Украина" журналист Дмитрий Гордон задает Зеленскому вопрос, знаком ли он с Путиным. "Нет", - отвечает избранный президент. "Ну, там видел", - загадочно добавляет он. Во вторник Зеленский встречается с главой Православной церкви Украины митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием в Златоверхом монастыре в Киеве. Вечером стал известно, что Порошенко позвонил Зеленскому и поздравил его с победой на выборах. Они договорились встретиться в ближайшее время. "Мы не должны дать Путину ни одного шанса воспользоваться переходным периодом в Украине, нашим демократическим процессом передачи власти. Рассчитываю, что такая позиция найдет поддержку и у избранного президента", - говорится тексте обращения Порошенко, опубликованном в "Фейсбуке".