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Жителям «Л-ДНР»будут выдавать российские загранпаспорта с ограниченным сроком действия
Жители временно неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса смогут получить только загранпаспорта Российской Федерации с ограниченным сроком действия и без привязки к регистрации внутри России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ в 1991-1993 годах Георгий Кунадзе пишут Донецкие новости.
«Это будут явно заграничные паспорта. Не внутренние российские паспорта, для которых требуется регистрация по месту жительства. Внутренние паспорта бессрочные, а заграничные паспорта имеют срок действия. И, я думаю, срок действия в данном случае этих паспортов не будет превышать пяти лет», – объяснил он.
Как отметил Кунадзе, Кремль поставил задачу раздать документы «до конца лета» этого года.
«Это значит, что паспорта будут выдавать в каждой подворотне. Так как их выдавали в Абхазии в свое время», – подчеркнул бывший российский чиновник.
Теги: Россия, Донбасс, загранпаспорт, ДНР, ЛНР
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