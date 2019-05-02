Будут «фишечки»: у Зеленского сделали интересное заявление об инаугурации

02.05.2019 15:00

Сценарист "Слуги народа" Юрий Костюк рассказал о том, как команда нового президента Украины Владимира Зеленского готовится к инаугурации.

В интервью "Украинской правде" он признался, что пока дату инаугурации не знают даже у президента, передает Апостроф.

"Пока не знаем. Мне кажется, что ЦИК должен назначать дату инаугурации. А как готовимся – думаем о "фишечках". Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем", - сказал он.

Он добавил, что президент по традиции также придет в Верховную Раду.

"Мы, кстати, думали, можно ли вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент. То есть исторические процедуры, которые мы должны уважать и выполнять. А потом – мы еще что-то придумаем.

Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, что что-то будет интересно", - заявил Костюк.

Источник: https://from-ua.com