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Будут «фишечки»: у Зеленского сделали интересное заявление об инаугурации
Сценарист "Слуги народа" Юрий Костюк рассказал о том, как команда нового президента Украины Владимира Зеленского готовится к инаугурации.
В интервью "Украинской правде" он признался, что пока дату инаугурации не знают даже у президента, передает Апостроф.
"Пока не знаем. Мне кажется, что ЦИК должен назначать дату инаугурации. А как готовимся – думаем о "фишечках". Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем", - сказал он.
Он добавил, что президент по традиции также придет в Верховную Раду.
"Мы, кстати, думали, можно ли вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент. То есть исторические процедуры, которые мы должны уважать и выполнять. А потом – мы еще что-то придумаем.
Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, что что-то будет интересно", - заявил Костюк.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, инаугурация
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