- В Украине запретили несколько импортных медикаментов20:15
- Зеленский объяснил по каким правилам будет работать бизнес в Украине20:02
- Быть или не быть в Украине третьему Майдану19:45
- Гройсман рассказал, какие изменения произойдут в украинской медицине в 2019—2020 годах19:30
- Только через пять лет: Апаршин огорчил прогнозами о возвращении Донбасса19:15
- Из «Приватбанка» в срочном порядке выведут почти 12 млрд грн чистой прибыли18:55
- Жителям неподконтрольного Донбасса паспорта РФ дадут не скоро, – Тука17:33
- Украинцы ждали чуть ли не десятилетие, но перенос мобильного номера 1 мая не заработал17:18
- Владимир Зеленский поделился самым сокровенном: об этом мало кто знал16:32
- Выдачу жителям ОРДЛО российских паспортов Украина может использовать в своих интересах - Фесенко16:05
Быть или не быть в Украине третьему Майдану
Такое явление, как Майдан, никогда не происходило на спаде экономики, а сейчас в Украине все-таки экономический кризис, поэтому говорить об эффективном выводе людей на улицы не приходится. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту интернет-издания Новости Украины – From-UA рассказал политолог, председатель правления Института украинской политики и Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.
«Для того чтобы вывести людей на площадь, необходимо несколько условий. Первое – в обществе должен быть кумулятивный заряд пассионарности, который формируется не менее 10 лет. По большому счету, сегодня вывести людей на площадь для того, чтобы свергнуть власть – попросту невозможно, тем более что подобного рода технологии типа Майдана имеются сегодня только исключительно у США. И в 2004, и в 2014 годах американская технология была определяющей при построении Майдана и при продвижении тех или иных месседжей. Что касается США, они сейчас не были заинтересованы в том, чтобы организовывать некое огромное шоу под названием Майдан.
Второе условие, которое является дополняющим первое, Майдан — это не дешевая вещь. Только наивные люди могут полагать, что Майдан действительно функционировал только из добровольных пожертвований граждан. В данной ситуации нет возможности для привлечения этих больших средств и нет целесообразности у тех, кто готов эти средства давать», - рассказывает Бондаренко.
«И наконец, еще одно условие: любой Майдан и любая цветная революция в любом государстве происходят на подъеме экономики. Как только начинает формироваться средний класс и становится на ноги — так сразу, в принципе, можно начинать Майдан или цветную революцию. Нигде еще ни одно подобное явление не происходило на спаде экономики. Сейчас в Украине все-таки экономический кризис, поэтому говорить об эффективном выводе людей на улицы не приходится. Но вот именно то, что произошло сейчас, это действительно была такая форма протеста против Петра Порошенко и его режима, то есть голосовали не столько за Зеленского, сколько против Порошенко, и это было очевидно уже особенно во втором туре», - заключает политолог.
Теги: Украина, Донбасс, Майдан
- Луческу вернулся в Украину и получил подарок от Ахметова
- Рукопашный бой: поколотили немцев. И всех остальных
- Украинцы сенсационно вырвали "золото" у россиян на чемпионате Европы
- Евро-2012. Победить англичан!
- Защитник "Шахтера" Ракицкий представил новую форму сборной Украины (ФОТО)
- Рыбка: Прогнозистов слишком много, но все решается на футбольном поле
- Жителям неподконтрольного Донбасса паспорта РФ дадут не скоро, – Тука17:33
- Выдачу жителям ОРДЛО российских паспортов Украина может использовать в своих интересах - Фесенко16:05
- Умер легендарный боец АТО, которого отказалась лечить врач-сепаратистка: трагедия в Украине12:20
- Пургин рассказал о серьезных проблемах с «паспортизацией» жителей ОРДЛО11:12
- Война на Донбассе: украинских военных обстреляли из гранатометов и минометов. Есть раненые09:52
- Боевики «ДНР» перестреляли друг друга после пьянки, есть жертвы07:33
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского22:35
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Хозяином шахты в "ЛНР", где погибли 17 человек, оказался доктор, разворовывавший российскую гуманитарку, – Казанский21:51
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- В Украине запретили несколько импортных медикаментов20:15
- Зеленский объяснил по каким правилам будет работать бизнес в Украине20:02
- Быть или не быть в Украине третьему Майдану19:45
- Гройсман рассказал, какие изменения произойдут в украинской медицине в 2019—2020 годах19:30
- Только через пять лет: Апаршин огорчил прогнозами о возвращении Донбасса19:15
- Из «Приватбанка» в срочном порядке выведут почти 12 млрд грн чистой прибыли18:55
- Этими продуктами ни в коем случае нельзя закусывать18:38
- Пророчество Майя об апокалипсисе начинает сбываться: предвестники конца света18:16
- Трамп анонсировал серьезные перемены в Венесуэле на следующей неделе17:50
- Жителям неподконтрольного Донбасса паспорта РФ дадут не скоро, – Тука17:33
- В Украине запретили несколько импортных медикаментов20:15
- Гройсман рассказал, какие изменения произойдут в украинской медицине в 2019—2020 годах19:30
- Этими продуктами ни в коем случае нельзя закусывать18:38
- День Матроны 2 мая: что нельзя просить у святой17:02
- Медики подсказали, как правильно принимать антибиотики16:45
- Украину накроют сильные магнитные бури: когда ожидать14:30
- Самые распространенные мифы об алкоголе09:36
- Популярные мифы о здоровом сне09:15
- Как спастись от укусов комаров: народные средства09:00
- Эти знаки Зодиака станут богаче в мае 2019-го08:30
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»
- «Как не стыдно?»: Порошенко набросился на украинца на глазах у толпы
- Зеленский придумал, как изменить коммунальные тарифы
- Сдал Порошенко с потрохами: у Зеленского шокировали новыми обвинениями президента
- Появились подробности первого официального визита Зеленского
- В мае украинцев накроет адская жара
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии
- Украинцев предупредили о возвращении Крыма: «В ближайшее время…»
- Путин подготовил для президента Зеленского два плана действий