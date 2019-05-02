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Депутаты напряглись: Зеленский может пойти на радикальные меры

02.05.2019 10:30
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Депутаты напряглись: Зеленский может пойти на радикальные меры

Известный политолог Андрей Золотарев заявил о том, что Владимир Зеленский не сможет юридически корректно распустить Верховную Раду. Как передает Replyua.net со ссылкой на Украина.ру, политолог утверждает, что люди, с которыми Зеленскому придётся иметь дело, понимают только язык грубый силы и давления.

«И если он не хочет превратиться в английскую королеву, которая царствует, но не правит, возможно, ему надо идти на какие-то радикальные меры. Например, организовать депутатам принудительный диалог с народом, ставя их перед дилеммой — выйти через парадный ход или через окна Верховной Рады», - подчеркнул политолог. Также он отметил, что не исключены общественные акции у стен парламента, поскольку легитимность Владимира Зеленского намного выше, чем у парламентариев. Также Золотарёв считает, что в команде нового президента Украины должны быть люди с большим опытом работы в судах.

Напомним, что 30 апреля Центральная избирательная комиссия объявила окончательные результаты президентских выборов. Формально голоса были подсчитаны ещё неделю назад, и эксперты обвинили Центризбирком в затягивании объявления результатов, потому что Зеленский лишился возможности распустить Верховную Раду.



Теги: Донбасс, президент, Владимир Зеленский, Верховная Рада, депутаты
 
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