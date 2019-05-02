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Гройсман рассказал, какие изменения произойдут в украинской медицине в 2019—2020 годах

02.05.2019 19:30
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Гройсман рассказал, какие изменения произойдут в украинской медицине в 2019—2020 годах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в Украине в 2019—2020 годах продолжится реформирование медицины. В том числе будет запущена программа «Бесплатная диагностика». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В этом году заработает программа „Бесплатная диагностика“. По направлению своего врача можно будет бесплатно получить диагностические и лечебные услуги. Среди них: различные анализы, маммография, 5 видов рентгена, эхокардиография, ЭКГ, 6 видов УЗИ», — сообщил он.

По словам премьер-министра, в 2019 году будет внедряться пилотный проект реформы экстренной медицины в Киеве и 5 областях страны. Для более эффективной работы диспетчерских служб будут обновлять материально-техническую базу «скорой» и проводить обучение медработников.

«Далее распространим изменения на всю Украину», — подчеркнул премьер.

Кроме того, будет продолжаться подготовка к трансформации специализированной помощи — поликлиник и стационаров.

Уже с 1 января 2020 года новые механизмы финансирования начнут работать на всех уровнях медицинской помощи — от первичного звена до стационара.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, реформа, изменение, медицина, Гройсман
 
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