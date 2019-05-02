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Интрига сохраняется: команда нового президента не спешит называть имена руководителей ключевых ведомств
Вплоть до инаугурации президента Украины Владимира Зеленского общество не будет знать имена руководителей СБУ, Генпрокуратуры, Министерства обороны и Министерства иностранных дел. Как передает replyua.net, об этом сценарист сериала «Слуга народа» Юрий Костюк рассказал в интервью «Украинской правде». Так, он подчеркнул, что кандидатуры Зеленский озвучит уже после того, как зайдет в Администрацию президента.
«Мы не можем назвать главу СБУ или, к примеру, генпрокурора, поскольку одно дело – назвать этого человека, а другое – назначить. Мы сейчас не имеем ресурсов полноценно проверить людей так, как это должно быть – проверить, есть ли у них родственники в России, каков их бэкграунд, какова их реальная биография», - пояснил он.
Вместе с тем, Костюк добавил, что должна быть проверка не только спецслужб, но и со стороны общества. «На сегодняшний день общественные активисты пользуются в обществе большим уровнем доверия и находят скелеты в шкафу лучше, чем кто-либо. В связи с этим, когда будет полноценная проверка, тогда этих людей можно будет называть», - сказал автор «Слуги народа».
Теги: Донбасс, президент, Владимир Зеленский
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