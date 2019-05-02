Из «Приватбанка» в срочном порядке выведут почти 12 млрд грн чистой прибыли

02.05.2019 18:55

Государственный "ПриватБанк" направит на выплату дивидендов государству 90 % чистой прибыли.

Об этом сообщила пресс-служба банка, пишут Буквы.

"ПриватБанк" направит 11,52 млрд грн (90 % чистой прибыли за 2018 год) на выплату дивидендов акционеру банка – государству в лице Министерства финансов", - говорится в сообщении.

Так, согласно подтвержденному аудиторской компанией E&Y Годовому отчету банка его чистая прибыль по итогам 2018 года составила 12,798 млрд грн.

Кроме того, чистые активы "ПриватБанка" на начало 2019 года составляют 278 млрд грн, обязательства – 246,5 млрд грн, капитал "ПриватБанка" – 31,5 млрд грн.

Ранее первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что "ПриватБанк" снова станет банкротом, если отменить национализацию и забрать вложенные государством деньги.

Источник: https://from-ua.com