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Из «Приватбанка» в срочном порядке выведут почти 12 млрд грн чистой прибыли
Государственный "ПриватБанк" направит на выплату дивидендов государству 90 % чистой прибыли.
Об этом сообщила пресс-служба банка, пишут Буквы.
"ПриватБанк" направит 11,52 млрд грн (90 % чистой прибыли за 2018 год) на выплату дивидендов акционеру банка – государству в лице Министерства финансов", - говорится в сообщении.
Так, согласно подтвержденному аудиторской компанией E&Y Годовому отчету банка его чистая прибыль по итогам 2018 года составила 12,798 млрд грн.
Кроме того, чистые активы "ПриватБанка" на начало 2019 года составляют 278 млрд грн, обязательства – 246,5 млрд грн, капитал "ПриватБанка" – 31,5 млрд грн.
Ранее первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что "ПриватБанк" снова станет банкротом, если отменить национализацию и забрать вложенные государством деньги.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ПриватБанк, прибыль
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