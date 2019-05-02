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Из-за страха к Зеленскому, Путин готовит очередной «сюрприз» Донбассу

02.05.2019 08:01
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Из-за страха к Зеленскому, Путин готовит очередной «сюрприз» Донбассу

Власти Российской Федерации начали весьма опасаться того, что новоизбранный глава украинского государства может весьма «усилить давление» на оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

В результате Кремль начал обдумывать решение, которое целых пять лет откладывали до этого. Таким образом, как информирует replyua.net со ссылкой на Inforuss.info, Москва недовольна позицией Владимира Зеленского, который намерен привлечь к переговорному процессу по Донбассу США и Соединенное Королевство, как участников подписания Будапештского меморандума. В результате Путин надумал нанести контрудар. 

В частности, издание отмечает, что так как Владимир Зеленский исключил прямые переговоры с главными террористами ОРДЛО, Кремль рассматривает сейчас возможность признать эти территории «независимыми государствами», причем в одностороннем порядке. 

В сообщении портала говорится следующее: «Если Владимир Зеленский будет усиливать давление на Восток Украины, то Владимир Путин подпишет другой указ. Но на этот раз это будет документ о признании «ЛНР» и «ДНР». Соответственно, это приведет к автоматическому признанию административной территории Луганской и Донецкой областей, которые заняты ВСУ, территорией оккупированной Украины».



Теги: Донбасс, президент, Путин, Владимир Зеленский
 
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