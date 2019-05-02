Эксперт сообщил, с чем справится Зеленский за первые 100 дней работы

02.05.2019 21:48

У президента Украины Владимира Зеленского остался месяц до вступления в должность, примерно через такое время должна состояться инаугурация. Тем временем новоиспеченному лидеру украинцев нужно всерьез подумать о том, в чем он сможет отчитаться за 100 дней. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет израильский политический эксперт Соломон Манн.

Он отмечает, конечно же, радикально изменить экономику страны без своей партии в Верховной Раде и без нормальных судов – практически невозможно. Но зато можно многое сделать в политике. В частности, за 100 дней вполне можно добиться мира и вернуть всех украинских заключенных и военнопленных домой, как это уже Зеленский обещал во время предвыборной гонке. Для этого уже сейчас Зеленскому следует подумать о кандидатурах на 5 важнейших политических постов: посол Украины в ООН, посол Украины в США, посол Украины в РФ, посол Украины во Франции и Спецпосланник Украины по Нормандской группе и установлению мира на Донбассе.

По словам Манна, эти люди могут уже начать свою работу, не дожидаясь инаугурации президента. Еще один важный шаг: найти челночного дипломата-посредника, который без лишней болтовни и шума будет вести все щекотливые переговоры вдали от прессы и провокаторов. Таким посредником мог бы стать один из бывших политических деятелей, близких обеим сторонам. Еще один вариант – неизвестный политик, который мог бы стать «серой лошадкой» для российской стороны, но такой политик должен быть действительно большим доброжелателем Украины и не иметь сторонних интересов.

Источник: https://from-ua.com