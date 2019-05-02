- Львовский школьник помогает незрячим "видеть"14:45
- Украину накроют сильные магнитные бури: когда ожидать14:30
- «Дождливый марафон» в самом разгаре: украинские синоптики озвучили неприятный прогноз14:15
- Советник Зеленского заявил о готовности спланировать военную операцию по освобождению Крыма и Донбасса14:00
- У Зеленского отличились новым заявлением о переносе Администрации президента13:45
- Зеленский поставил несколько жестких условий Кремлю13:30
- В Украине ввели новые правила техосмотра автомобилей13:15
- Политолог пояснил, почему ЦИК так долго затягивала с объявлением результатов выборов12:58
- Умер легендарный боец АТО, которого отказалась лечить врач-сепаратистка: трагедия в Украине12:20
- Приметы на 2 мая: что категорически нельзя делать в день Ивана11:45
Львовский школьник помогает незрячим "видеть"
Одиннадцатиклассник из Львова изобрел устройство, помогающее людям с нарушением зрения.
Устройство работает на английском языке и всего с помощью пары нажатий на кнопку, оно подскажет вам какого цвета вещь, включен ли свет в комнате, есть ли препятствия впереди.
При проектировании устройства Дмитрий руководствовался советами своей незрячей знакомой Оксаны Потименко.
Дмитрий сначала занимался бизнес-проектами, но позже решил сделать что-то что могло бы помочь людям. На создание прототипа ушло больше года.
“Порой он засиживался до 3 часов ночи, он все работал над ним, хотел, чтобы оно заработало”, - говорит мама Дмитрия.
Юный изобретатель уже презентовал в Малайзии свое устройство и занял там первое место, обойдя 170 участников со всех уголков мира. Сейчас Дмитрий пытается сделать устройство компактнее и думает о серийном производстве.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, Львов, школьник, зрение
- Львовщина встречала детей из Донбасса радушно
- Скандал! Донецк наводнили фальшивые журналисты из Львова
- Народный артист Украины простил обидевший его из-за евромайданов Львов (ВИДЕО)
- Во Львове покажут фильм о Черноволе
- Украину захлестнула волна акций протеста. Грозит революция?
- Председатель донецкого облсовета надеется, что львовских молодчиков накажут
- Умер легендарный боец АТО, которого отказалась лечить врач-сепаратистка: трагедия в Украине12:20
- Пургин рассказал о серьезных проблемах с «паспортизацией» жителей ОРДЛО11:12
- Война на Донбассе: украинских военных обстреляли из гранатометов и минометов. Есть раненые09:52
- Боевики «ДНР» перестреляли друг друга после пьянки, есть жертвы07:33
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского22:35
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Хозяином шахты в "ЛНР", где погибли 17 человек, оказался доктор, разворовывавший российскую гуманитарку, – Казанский21:51
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- «В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города20:28
- В Докучаевске "ДНРовцы" устроили "вестерн" и прикончили своего пособника Севера20:10
- Львовский школьник помогает незрячим "видеть"14:45
- Украину накроют сильные магнитные бури: когда ожидать14:30
- «Дождливый марафон» в самом разгаре: украинские синоптики озвучили неприятный прогноз14:15
- Советник Зеленского заявил о готовности спланировать военную операцию по освобождению Крыма и Донбасса14:00
- У Зеленского отличились новым заявлением о переносе Администрации президента13:45
- Зеленский поставил несколько жестких условий Кремлю13:30
- В Украине ввели новые правила техосмотра автомобилей13:15
- Политолог пояснил, почему ЦИК так долго затягивала с объявлением результатов выборов12:58
- Стадо диких кабанов раскопало сотни старинных монет12:38
- Умер легендарный боец АТО, которого отказалась лечить врач-сепаратистка: трагедия в Украине12:20
- Украину накроют сильные магнитные бури: когда ожидать14:30
- Самые распространенные мифы об алкоголе09:36
- Популярные мифы о здоровом сне09:15
- Как спастись от укусов комаров: народные средства09:00
- Эти знаки Зодиака станут богаче в мае 2019-го08:30
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- Волкер объяснил, в каком случае Зеленский потеряет поддержку украинцев18:36
- Украину накроет экономический кризис, эксперты сообщили последствия13:13
- Доллар по 30 или…: что случится с курсом валют в мае, гривну спасет только одно11:09
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»
- «Как не стыдно?»: Порошенко набросился на украинца на глазах у толпы
- Зеленский придумал, как изменить коммунальные тарифы
- Появились подробности первого официального визита Зеленского
- Сдал Порошенко с потрохами: у Зеленского шокировали новыми обвинениями президента
- В мае украинцев накроет адская жара
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии
- Украинцев предупредили о возвращении Крыма: «В ближайшее время…»
- Пенсии сильно сократят : украинцев ожидает печальное нововведение