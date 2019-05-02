Львовский школьник помогает незрячим "видеть"

02.05.2019 14:45

Одиннадцатиклассник из Львова изобрел устройство, помогающее людям с нарушением зрения.

Устройство работает на английском языке и всего с помощью пары нажатий на кнопку, оно подскажет вам какого цвета вещь, включен ли свет в комнате, есть ли препятствия впереди.

При проектировании устройства Дмитрий руководствовался советами своей незрячей знакомой Оксаны Потименко.

Дмитрий сначала занимался бизнес-проектами, но позже решил сделать что-то что могло бы помочь людям. На создание прототипа ушло больше года.

“Порой он засиживался до 3 часов ночи, он все работал над ним, хотел, чтобы оно заработало”, - говорит мама Дмитрия.

Юный изобретатель уже презентовал в Малайзии свое устройство и занял там первое место, обойдя 170 участников со всех уголков мира. Сейчас Дмитрий пытается сделать устройство компактнее и думает о серийном производстве.

Источник: http://kr24.com.ua