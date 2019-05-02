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Порошенко хочет стать советником Зеленского, чтобы и дальше контролировать финансовые потоки - мнение

02.05.2019 15:35
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Порошенко хочет стать советником Зеленского, чтобы и дальше контролировать финансовые потоки - мнение

Павел Рудяков предположил, общаясь с журналистами издания ГолосUA, что Петр Порошенконеспроста предложил себя Владимиру Зеленскому в качестве советника. По мнению директора ИПЦ «Перспектива», это просто хитрый ход пока еще действующего президента, стремящегося таким образом и дальше контролировать финансовые потоки, сообщает replyua.net.

По словам Павла Рудякова, Петр Порошенко хочет и дальше контролировать финансовые потоки в Украине. По мнению эксперта, именно этим и объясняется предложение стать советником Владимира Зеленского. Для Порошенко сегодня это действительно более важная задача. Ему лучше помогать новому главе государства советами, а не ставить палки в колеса.

Рудяков отметил, что став советником Зеленского, Порошенко и дальше сможет контролировать финансовые потоки - как лично, так и через своих людей. Да, он уходит с должности президента. Но ведь все эти схемы никуда не денутся - они и дальше остаются работать. Судя по всему, Порошенко, заручившись поддержкой Запада и криминальных кругов, начнет «обрабатывать» сферы, где сосредоточились основные ресурсные и финансово-экономические интересы. Напомним, ранее политолог назвал причины высокого антирейтинга Порошенко.




Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, советник, Порошенко
 
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