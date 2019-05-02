Приметы на 2 мая: что категорически нельзя делать в день Ивана

02.05.2019 11:45

2 мая церковь отмечает День Ивана Воина и Иоанна Ветхопещерника. В этот день можно защититься от разных напастей и сглаза, а потому приметы на 2 мая всегда почитались людьми, пишут Подробности.

Обычаи 2 мая

В этот день люди на утреннюю службу отправляются в церковь, где молятся святому Ивану Воину. Святой считался защитником и утешителем, покровителем всех, кто попросит у него помощи. Он защищает от несчастья, от бед и напастей, от несчастных случаев и злых деяний, а также от воровства. Поэтому Ивану Воину молятся о том, чтобы он защитил от всего дурного. Молитва святому считается чудодейственной и действительно помогает уберечься от всего дурного и злого умысла.

Говорят, что если у человека именно 2 мая что-то украдут, и он после этого помолиться Ивану Воину, то тот обязательно укажет на вора и на то место, где спрятана пропажа, а вор обязательно будет наказан и даже сам вернет то, что украл.

Приметы на 2 мая говорят, что в этот день нужно обязательно встречать весну. Для этого нужно одеть новую одежду, только купленную и еще не ношенную, выйти на улицу, желательно, в чистое поле или в то место, где нет построек и деревьев, и призвать специальными словами весну себе в помощь, чтобы она счастье и радость принесла.

Без этого ритуала успеха в жизни можно не ждать и все дела будут идти, как прежде - с сучками и задоринками. Но после призыва весны в свою жизнь все изменится, и успех будет сопутствовать во всех начинаниях.

Вообще этот день нужно провести в новой одежде - тогда удача от тебя не отвернется.

Приметы на 2 мая