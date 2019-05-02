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Приметы на 2 мая: что категорически нельзя делать в день Ивана
2 мая церковь отмечает День Ивана Воина и Иоанна Ветхопещерника. В этот день можно защититься от разных напастей и сглаза, а потому приметы на 2 мая всегда почитались людьми, пишут Подробности.
Обычаи 2 мая
В этот день люди на утреннюю службу отправляются в церковь, где молятся святому Ивану Воину. Святой считался защитником и утешителем, покровителем всех, кто попросит у него помощи. Он защищает от несчастья, от бед и напастей, от несчастных случаев и злых деяний, а также от воровства. Поэтому Ивану Воину молятся о том, чтобы он защитил от всего дурного. Молитва святому считается чудодейственной и действительно помогает уберечься от всего дурного и злого умысла.
Говорят, что если у человека именно 2 мая что-то украдут, и он после этого помолиться Ивану Воину, то тот обязательно укажет на вора и на то место, где спрятана пропажа, а вор обязательно будет наказан и даже сам вернет то, что украл.
Приметы на 2 мая говорят, что в этот день нужно обязательно встречать весну. Для этого нужно одеть новую одежду, только купленную и еще не ношенную, выйти на улицу, желательно, в чистое поле или в то место, где нет построек и деревьев, и призвать специальными словами весну себе в помощь, чтобы она счастье и радость принесла.
Без этого ритуала успеха в жизни можно не ждать и все дела будут идти, как прежде - с сучками и задоринками. Но после призыва весны в свою жизнь все изменится, и успех будет сопутствовать во всех начинаниях.
Вообще этот день нужно провести в новой одежде - тогда удача от тебя не отвернется.
Приметы на 2 мая
- Гроза приносит успех и удачу, если искупаться под дождем.
- Иван Воин защитит от воров и злых людей, если ему сегодня помолиться о помощи.
- Если день теплый, то, значит, в конце весны будет прохладно.
- Приметы на 2 мая говорят, что если сегодняшний день провести в новой одежде, то удача и успех будут тебе сопутствовать во всех делах.
- Если встретить весну в обновках, то весна принесет счастье и благополучие.
- Сон, приснившийся в ночь на 2 мая - вещий. Он исполняется в течение недели или 10-ти дней.
- Старайтесь в этот день избегать конфликтных ситуаций и не ругаться
Теги: Донбасс, религия, приметы, традиции
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