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Только через пять лет: Апаршин огорчил прогнозами о возвращении Донбасса
Советник победителя президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности Иван Апаршин дал интервью журналистам издания «Апостроф», в ходе которого заявил, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет и не военным путем, передает replyua.net.
«Украинские вполне могут обеспечить нашу с вами безопасность. Однако не секрет, что наши ресурсы ограничены. Что касается возвращения Крыма и Донбасса. Если по состоянию на сегодняшний день Донбасс – это перспектива на пять лет, то территория Крыма является более отдаленной перспективой. По состоянию на сегодняшний день я не вижу возможности вернуть наши территории военным путем. Я могу спланировать войсковую операцию. Я знаю людей, которые способны ее провести. Мы можем выполнить любые расчеты вплоть до калибров. Но я бы не советовал никому вообще рассматривать возможность возвращения наших территорий путем проведения войсковой операции. Будут огромные потери. На сегодняшний день это уже упущенный шанс 2014 года», - сказал Апаршин.
Теги: Донбасс, прогноз, возвращение, Освобождение Донбасса
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