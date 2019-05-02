У Зеленского отличились новым заявлением о переносе Администрации президента

02.05.2019 13:45

Команде будущего президента Украины Владимира Зеленского посоветовали в связи с техническими сложностями не переносить территориально администрацию. Как передает replyua.net, об этом в интервью «Украинской правде» заявил сценарист сериала «Слуга народа» Юрий Костюк. Таким образом, он прокомментировал возможный перенос официального офиса с Банковой.



«Мы хотели не заезжать на Банковую. Мне неизвестно, как оно в конце концов будет, но теперь нам говорят, что это довольно дорого, есть ряд очень сложных вещей, которые связаны со спецсвязью, безопасностью. Поэтому пока нам говорят, что это невозможно», - отметил он.



Ранее Владимир Зеленский в интервью журналистам заявил, что хотел бы переехать из Администрации президента и не пользоваться бортами №1. Вместо этого он хотел бы иметь рабочее место в более непринужденной обстановке. Тем временем, начальник Государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что перенос Администрации президента с улицы Банковой в Киеве является «не лучшим вариантом».