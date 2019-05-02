- «Дождливый марафон» в самом разгаре: украинские синоптики озвучили неприятный прогноз14:15
- Советник Зеленского заявил о готовности спланировать военную операцию по освобождению Крыма и Донбасса14:00
- У Зеленского отличились новым заявлением о переносе Администрации президента13:45
- Зеленский поставил несколько жестких условий Кремлю13:30
- В Украине ввели новые правила техосмотра автомобилей13:15
- Политолог пояснил, почему ЦИК так долго затягивала с объявлением результатов выборов12:58
- Умер легендарный боец АТО, которого отказалась лечить врач-сепаратистка: трагедия в Украине12:20
- Приметы на 2 мая: что категорически нельзя делать в день Ивана11:45
- Прояснится и потеплеет: синоптик уточнила прогноз11:30
- Пургин рассказал о серьезных проблемах с «паспортизацией» жителей ОРДЛО11:12
У Зеленского отличились новым заявлением о переносе Администрации президента
Команде будущего президента Украины Владимира Зеленского посоветовали в связи с техническими сложностями не переносить территориально администрацию. Как передает replyua.net, об этом в интервью «Украинской правде» заявил сценарист сериала «Слуга народа» Юрий Костюк. Таким образом, он прокомментировал возможный перенос официального офиса с Банковой.
«Мы хотели не заезжать на Банковую. Мне неизвестно, как оно в конце концов будет, но теперь нам говорят, что это довольно дорого, есть ряд очень сложных вещей, которые связаны со спецсвязью, безопасностью. Поэтому пока нам говорят, что это невозможно», - отметил он.
Ранее Владимир Зеленский в интервью журналистам заявил, что хотел бы переехать из Администрации президента и не пользоваться бортами №1. Вместо этого он хотел бы иметь рабочее место в более непринужденной обстановке. Тем временем, начальник Государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что перенос Администрации президента с улицы Банковой в Киеве является «не лучшим вариантом».
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, заявление, администрация
- У Зеленского пошли на крайние меры: «никто не уйдет от тюрьмы»
- Зеленский: если люди хотят говорить по-русски — отцепитесь! Пусть говорят по-русски
- «Не торгует»: у Зеленского ярко ответили приспешнику Путина по Крыму и Донбассу. ВИДЕО
- "ЛДНР" должны выбирать президента Украины: заявление Захаровой на росТВ вызвало скандал
- Зеленский записал новое обращение и рассказал о требованиях Порошенко: «Делят людей»
- Медведчук предложил Зеленскому сделку с Кремлем ради мира в Донбассе
- Умер легендарный боец АТО, которого отказалась лечить врач-сепаратистка: трагедия в Украине12:20
- Пургин рассказал о серьезных проблемах с «паспортизацией» жителей ОРДЛО11:12
- Война на Донбассе: украинских военных обстреляли из гранатометов и минометов. Есть раненые09:52
- Боевики «ДНР» перестреляли друг друга после пьянки, есть жертвы07:33
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского22:35
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Хозяином шахты в "ЛНР", где погибли 17 человек, оказался доктор, разворовывавший российскую гуманитарку, – Казанский21:51
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- «В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города20:28
- В Докучаевске "ДНРовцы" устроили "вестерн" и прикончили своего пособника Севера20:10
- «Дождливый марафон» в самом разгаре: украинские синоптики озвучили неприятный прогноз14:15
- Советник Зеленского заявил о готовности спланировать военную операцию по освобождению Крыма и Донбасса14:00
- У Зеленского отличились новым заявлением о переносе Администрации президента13:45
- Зеленский поставил несколько жестких условий Кремлю13:30
- В Украине ввели новые правила техосмотра автомобилей13:15
- Политолог пояснил, почему ЦИК так долго затягивала с объявлением результатов выборов12:58
- Стадо диких кабанов раскопало сотни старинных монет12:38
- Умер легендарный боец АТО, которого отказалась лечить врач-сепаратистка: трагедия в Украине12:20
- Мощная группировка НАТО из 7 кораблей вошла в Балтийское море - Кремль насторожился 12:00
- Приметы на 2 мая: что категорически нельзя делать в день Ивана11:45
- Самые распространенные мифы об алкоголе09:36
- Популярные мифы о здоровом сне09:15
- Как спастись от укусов комаров: народные средства09:00
- Эти знаки Зодиака станут богаче в мае 2019-го08:30
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- Волкер объяснил, в каком случае Зеленский потеряет поддержку украинцев18:36
- Украину накроет экономический кризис, эксперты сообщили последствия13:13
- Доллар по 30 или…: что случится с курсом валют в мае, гривну спасет только одно11:09
- Названы три самых неряшливых знака Зодиака09:08
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»
- «Как не стыдно?»: Порошенко набросился на украинца на глазах у толпы
- Зеленский придумал, как изменить коммунальные тарифы
- Появились подробности первого официального визита Зеленского
- Сдал Порошенко с потрохами: у Зеленского шокировали новыми обвинениями президента
- В мае украинцев накроет адская жара
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии
- Украинцев предупредили о возвращении Крыма: «В ближайшее время…»
- Пенсии сильно сократят : украинцев ожидает печальное нововведение