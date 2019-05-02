Украинцев предупредили о возвращении Крыма: «В ближайшее время…»

02.05.2019 08:17

Бывший разведчик рассказал, когда и при каких условиях Крым вновь станет украинским

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь считает, что о военном пути не стоит даже и думать, пишут Крым.Реалии.

По его словам, в ближайшее время «никто не будет начинать бойню». Россия же, считает Виктор Гвоздь, полуострову придает очень большое значение. Крым стране-оккупанту нужен, прежде всего, в качестве военной базы. И РФ будет использовать Крым «в своих геополитических целях».

Также, высказал свое мнение бывший глава Службы внешней разведки Украины, в Крыму вряд ли будут реять «жовто-блакитни» флаги, пока в Кремле сидит Путин.

«Тем временем вырастает новое поколение, меняется мир. Давайте вспомним, когда разделили Германию, – кто мог думать, что их кто-то объединит через 40 лет? С другой стороны, Северная и Южная Кореи. Мы должны понимать, что это надолго, – никто не решит этот вопрос ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра», – рассказал Виктор Гвоздь.

Что же делать Украине? По мнению экс-разведчика, продолжать бороться. Делать это на дипломатическом уровне. И одновременно работать над процветанием нашей страны.

«Только успешная, экономически развитая Украина, когда уровень жизни в ней будет в несколько раз превышать уровень жизни в России и в Крыму, — все это может позволить вернуться к практической плоскости, к возвращению полуострова в конституционное поле», – заявил Виктор Гвоздь.

Как сообщалось ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин вновь опозорился на публике. Поводом для насмешек стала встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко, на которой Владимир Путин получил «подарок» в виде нескольких мешков с картошкой.

«Песков затруднился сказать, что было приготовлено Путиным из подаренной Лукашенко картошки: Я в домашней кухне президента, в прямом смысле этого слова, не участвую. Но, естественно, сельскохозяйственная продукция Беларуси хорошо известна и она, действительно, высокого качества», — говорится в подписи к видеоролику.

Пользователи с сарказмом отреагировали на публикацию и отметили, что Владимир Путин продолжает раздавать деньги россиян «направо и налево».

«Бульдозером закатали картошку», «Плешивый раздает бабки, а россияне-терпилы пусть потерпят. Мусорников с едой на всех хватит. Карлик в последнее время совсем разбушевался», — пишут они в комментариях.

Источник: https://politeka.net