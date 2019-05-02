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В Украине запретили несколько импортных медикаментов

02.05.2019 20:15
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В Украине запретили несколько импортных медикаментов

Под запрет попала мазь Зовиракс.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослеклужба) запретила реализацию и применение нескольких лекарственных средств производства компаний Джубилент ХоллистерСтиер Дженерал Партнершип (Канада) и Мерк КГаА (Германия), передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Соответствующие распоряжения от 24 и 26 апреля 2019 года Гослекслужба обнародовала на официальном сайте.

Согласно документам, ведомство запрещает оборот препаратов Зовиракс (мазь глазная 3%) серии №7G909 и Эрбитуксом/ERBITUX® (раствор для инфузий) серии №223706.



Теги: Украина, Донбасс, медикаменты, запрет
 
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