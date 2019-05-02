- Украинцы ждали чуть ли не десятилетие, но перенос мобильного номера 1 мая не заработал17:18
- Владимир Зеленский поделился самым сокровенном: об этом мало кто знал16:32
- Выдачу жителям ОРДЛО российских паспортов Украина может использовать в своих интересах - Фесенко16:05
- Александр Усик лишился всех поясов и титулов15:49
- Порошенко хочет стать советником Зеленского, чтобы и дальше контролировать финансовые потоки - мнение15:35
- Интрига сохраняется: команда нового президента не спешит называть имена руководителей ключевых ведомств15:20
- Будут «фишечки»: у Зеленского сделали интересное заявление об инаугурации15:00
- Львовский школьник помогает незрячим "видеть"14:45
- Украину накроют сильные магнитные бури: когда ожидать14:30
- «Дождливый марафон» в самом разгаре: украинские синоптики озвучили неприятный прогноз14:15
Владимир Зеленский поделился самым сокровенном: об этом мало кто знал
Шоумен, артист и руководитель студии «Квартал 95», а теперь и избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем детстве и жизни родителей.
Зеленский открыл несколько семейных тайн, о которых мало кто знал. А также он рассказал, почему болезненно реагирует на неправду о нем и о его семье.
Владимир Зеленский объяснил, что его отец Александр долгое время жил в Монголии в городе Эрдэнэт. Там он работал на строительстве горно-обогатительного комбината, а потом и на самом заводе 20 лет.
Шоумен отметил, что за трудовую деятельность в Эрденете его отцу поставили стелу. После этого Зеленские вернулись в Украину. С тех пор и по сегодняшний день Александр Зеленский работает на кафедре кибернетики и вычислительной техники – возглавляет ее и имеет звание профессора.
Владимир Зеленский рассказал, что его отец выучил много талантливых специалистов, которые сейчас работают в разных странах мира. Его выпускники получают высокие научные звания.
Про свою маму шоумен также добавил несколько интересных фактов.
Римма Зеленская работала инженером, а сейчас на пенсии. Длительная жизнь в Монголии подорвала ее здоровье. Виной всему стал необычный климат этой страны с резкими температурными перепадами и частые простуды.
В Кривом Роге Владимир Зеленский рос и учился, посещал спортивные секции.
Самое главное, что избранный президент Украины несмотря ни на что благодарен своим родителям за их принципиальность и воспитание.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, президент, Владимир Зеленский
- Выдачу жителям ОРДЛО российских паспортов Украина может использовать в своих интересах - Фесенко16:05
- Умер легендарный боец АТО, которого отказалась лечить врач-сепаратистка: трагедия в Украине12:20
- Пургин рассказал о серьезных проблемах с «паспортизацией» жителей ОРДЛО11:12
- Война на Донбассе: украинских военных обстреляли из гранатометов и минометов. Есть раненые09:52
- Боевики «ДНР» перестреляли друг друга после пьянки, есть жертвы07:33
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского22:35
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Хозяином шахты в "ЛНР", где погибли 17 человек, оказался доктор, разворовывавший российскую гуманитарку, – Казанский21:51
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- «В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города20:28
- Украинцы ждали чуть ли не десятилетие, но перенос мобильного номера 1 мая не заработал17:18
- День Матроны 2 мая: что нельзя просить у святой17:02
- Медики подсказали, как правильно принимать антибиотики16:45
- Владимир Зеленский поделился самым сокровенном: об этом мало кто знал16:32
- "Шахтер" предложил уменьшить высоту травы на футбольном поле16:15
- Выдачу жителям ОРДЛО российских паспортов Украина может использовать в своих интересах - Фесенко16:05
- Александр Усик лишился всех поясов и титулов15:49
- Порошенко хочет стать советником Зеленского, чтобы и дальше контролировать финансовые потоки - мнение15:35
- Интрига сохраняется: команда нового президента не спешит называть имена руководителей ключевых ведомств15:20
- В Польше установлен рекорд по совместной игре на гитаре (ВИДЕО)15:10
- День Матроны 2 мая: что нельзя просить у святой17:02
- Медики подсказали, как правильно принимать антибиотики16:45
- Украину накроют сильные магнитные бури: когда ожидать14:30
- Самые распространенные мифы об алкоголе09:36
- Популярные мифы о здоровом сне09:15
- Как спастись от укусов комаров: народные средства09:00
- Эти знаки Зодиака станут богаче в мае 2019-го08:30
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- Волкер объяснил, в каком случае Зеленский потеряет поддержку украинцев18:36
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»
- «Как не стыдно?»: Порошенко набросился на украинца на глазах у толпы
- Зеленский придумал, как изменить коммунальные тарифы
- Появились подробности первого официального визита Зеленского
- Сдал Порошенко с потрохами: у Зеленского шокировали новыми обвинениями президента
- В мае украинцев накроет адская жара
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии
- Украинцев предупредили о возвращении Крыма: «В ближайшее время…»
- Пенсии сильно сократят : украинцев ожидает печальное нововведение