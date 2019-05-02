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Зеленский объяснил по каким правилам будет работать бизнес в Украине

02.05.2019 20:02
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Зеленский объяснил по каким правилам будет работать бизнес в Украине

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пригласил представителей бизнеса провести встречу с ним в ближайшее время, чтобы расставить все точки над «і». Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Так, Зеленский отметил:

«Во время моего президентства отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей. Поэтому официально приглашаю представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречи — уже в ближайшие дни. Расставим все точки над „і“. Пора всем работать на страну по прозрачным правилам».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, бизнес, Владимир Зеленский, правила
 
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