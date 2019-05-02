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Зеленский определился с главой Администрации президента

02.05.2019 10:16
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Зеленский определился с главой Администрации президента

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выбрал человека на пост главы его будущей администрации.

Об этом сообщил его доверенное лицо Вадим Галайчук, в эфире одного из украинских телеканалов.

Галайчук добавил, что речь идет об известном, публичном лице. Однако называть конкретное имя Галайчук не стал.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, президент, Владимир Зеленский, администрация
 
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