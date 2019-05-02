Зеленский поставил несколько жестких условий Кремлю

02.05.2019 13:30

Новоизбранный президент Владимир Зеленский готов выстраивать отношения с Россией только при условии деоккупации Донбасса и Крыма, освобождения украинских заложников и политзаключенных и рассчитывает на уступки Москвы на ближайших переговорах. Об этом говорится в заявлении, распространенном его пресс-службой, передает Сегодня.

Он призывает российскую сторону не прибегать к языку угроз и рассчитывает, что на ближайшей встрече в "нормандском формате" Россия продемонстрирует готовность к деэскалации и сделает конкретные шаги в этом направлении.

"Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех". Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается. Во всех смыслах этого слова. С Украиной и украинцами не следует говорить на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию "минского процесса". Но я надеюсь, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять", – заявил Зеленский.

Источник: https://from-ua.com