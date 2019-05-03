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Идеология на этих выборах проиграла эмоциям - эксперты
Кампания Зеленского на самом деле продолжила тренд «Жить по-новому» - эксперты
Жесткое идеологическое позиционирование помешало Порошенко бороться за голоса - эксперты
Политтехнологи Порошенко из-за своих ошибок сузили его возможности конкуренции за электорат и даже подыграли Зеленскому, недооценив его как соперника. В то же время, системная работа штабов действующего президента на местах обеспечила его прохождение во второй тур и еще сыграет на выборах в ВРУ.
Об этом шла речь во время круглого стола «Штабная кухня: как сработали команды обоих кандидатов во втором туре?», организованного по инициативе ОО «Украинский Центр общественного развития» 24 апреля в пресс-центре информационного агентства «Украинские Новости».
По мнению политолога Ростислава Балабана, штаб Зеленского на этих выборах продолжил тренд «Жить по-новому», который на самом деле был задан еще в 90-х. При этом «слугу народа» недооценили как конкурента.
«У Порошенко считали основным оппонентом Юлию Тимошенко. А антикампании против Зеленского не было. Ему даже подыграли, чтобы выбить Тимошенко из игры. Между первым и вторым туром Порошенко продемонстрировал стрессоустойчивость и способность переформатироваться. Если бы кампания длилась в таком режиме весь год, он имел бы шансы победить», - считает Ростислав Балабан.
Руководитель политических программ Центра социальных технологий «Социополис» Ярослав Макитра отметил, что в штабе Зеленского лучше работали с эмоциями избирателей, противопоставляя радость - страху.
«Кампания Зеленского больше попала в общественный запрос уважения и справедливости. В кампании Порошенко с этим были проблемы: «или я, или Путин» - это был верх неуважения к гражданам», - считает эксперт.
Руководитель политико-правовых программ ОО «Украинский Центр общественного развития» Игорь Рейтерович отметил, что админресурс на этих выборах пытались использовать все основные кандидаты, поскольку глава государства в нынешних условиях не имеет на него монополии. Кроме того, отдельную скрипку играло руководство МВД, выступая на стороне оппозиции.
«Идеологическая кампания Порошенко была схожей с кампаниями 2004 и 2014 годов, поскольку ее делали те же люди. Но украинская политическая нация за последние 5 лет сделала серьезный шаг вперед, поэтому это не сработало. В то же время, успехом Порошенко является выход во второй тур, обеспеченный работой оргструктур на местах, активной агитацией. Динамика его рейтинга стала меняться, когда сам кандидат пошел к людям. Если бы такая коммуникация с избирателем была и перед первым туром, результат мог бы быть лучше», - подчеркнул политолог.
Парламентская кампания будет отличаться от президентской, а потому виртуальная партия, которая будет пытаться всем понравиться, не сможет быть успешной, - считает Валерий Дымов, директор Центра общественно-информационных технологий «Форум».
«На парламентских выборах именно идеология победит. Но без обеспечения людьми, которые ее смогут доносить, трудно будет обойтись. Поднимаются ставки тех специалистов, которые умеют работать с оргресурсом. Риск же команды Зеленского в том, что у нее очень пестрый электорат, в котором каждый рисовал свои надежды. Зеленский еще не взял кредит доверия, а перед ним уже счета, по которым надо платить. В частности, и от Медведчука с Путиным. Обратите внимание, что Путин не поздравил его с победой», - говорит эксперт.
Войдя во второй тур, Порошенко уже начал формировать свою парламентскую кампанию, - считает руководитель аналитического центра «Инполит» Сергей Быков.
«Заявление о проведении праймериз в обновленном БПП открывает путь к новому Избирательному кодексу. Если он будет принят, это даст возможность обновить команды партии на местах. И уже новые кадры могут обеспечить победу нового состава политсилы Порошенко на выборах в ВРУ», - предполагает эксперт.
По мнению Сергея Быкова, новоизбранному президенту Зеленскому следует создать условия, чтобы он сформировал силовой блок. Это станет лакмусом его политической компетентности. Вероятно, что свою должность в МВД сохранит Арсен Аваков, что ударит по имиджу президента Зеленского.
Теги: Донбасс, эмоции, выборы президента, идеология
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