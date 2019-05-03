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«Это уже не шоу, а человеческие жизни»: соратник Москвы Бойко гневно высказался об обращении Зеленского к Путину
Лояльный к России глава политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко прокомментировал ответ новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на наглое заявление хозяина Кремля Владимира Путина об едином гражданстве для украинцев и россиян, передает replyua.net. В частности, Бойко в очень жесткой форме оценил слова Зеленского об едином для Украины и России гражданстве. Свою точку зрения представитель оппозиции опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.
«Слова Владимира Зеленского о том, что граница — единственное, что сегодня объединяет Украину и Россию, — это повторение ошибок уходящего режима», — считает политик. С точки зрения Юрия Бойко, новому президенту Владимиру Зеленскому, как в когда-то его предшественнику Петру Порошенко, нужно будет «сделать выбор между миром и войной». «Речь уже идет не о шоу, а человеческих жизнях и будущем страны. От нового президента ждут мира, а не повторения риторики режима Порошенко», — отметил оппозиционер.
Напоследок в своем посте Бойко написал, что Россию и Украину якобы «связывает очень многое», а «судьбы людей важнее любых политических позиций».
Теги: Донбасс, Путин, Владимир Зеленский, Юрий Бойко, комментарий
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