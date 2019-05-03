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Коломойский заявил о "плохом" Майдане и "гражданской" войне на Донбассе. ВИДЕО

03.05.2019 08:18
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Коломойский заявил о "плохом" Майдане и "гражданской" войне на Донбассе. ВИДЕО

Беглый олигарх Игорь Коломойский считает, что Майдан - это плохо, а на Донбассе уже 5 лет якобы идет гражданская война. Об этом в интервью Bihus.info заявил олигарх Игорь Коломойский, передает "Диалог.UA".
Олигарх Коломойский считает, что в Украине внутренняя война, горячая фаза которой - на Донбассе, Майдан – это плохо, потому что власть беглого экс-диктатора Виктора Януковича довела до революции, а революция – это всегда плохо. Кроме того, после Майдана в Украине началась "внутренняя война". В контексте событий после Революции достоинства, Майдан – тоже плохо, потому что "минус Крым, минус Донбасс, минус 13 миллионов (по мнению олигарха, на 13 миллионов уменьшилось количество населения Украины – ред.). На уточняющий вопрос, кто виноват в этом, Коломойский ответил: Янукович, Россия, революция, взаимная ненависть и гражданский конфликт. "Внутренняя гражданская война, а что тут непонятного. Слава богу, что она не распространилась на всю территорию, но она имеет горячую фазу на Донбассе, и холодную фазу – во всей остальной стране", - сказал он. Коломойский также заявил, что победа на выборах президента Украины Владимира Зеленского - "общая победа" его и министра внутренних дел Арсена Авакова.



Теги: Донбасс, гражданская война, Майдан, Коломойский
 
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