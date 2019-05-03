- Самая тиражная газета США поддержала позицию Медведчука по русскому языку19:42
- Тепло и малооблачно: стал известен прогноз погоды на День Победы19:17
- Названа дата инаугурации президента Зеленского18:57
- Сенатор: «Скоро Климкин назовёт поражение Украины итогом Второй мировой войны»18:11
- Відсутність чіткої кадрової політики Зеленського загрожує приходом у владу ставлеників олігархів – експерт. ВИДЕО16:14
- .Законный банкрот. Что предусматривает новый кодекс?15:55
- Російська церква завдає удар у відповідь, — експерти15:39
- Идеология на этих выборах проиграла эмоциям - эксперты15:22
- Школы и детсады мечты: как в Украине создают креативное учебное пространство15:06
- Сепаратистка "Корса" с Донбасса получила паспорт России: Штефан "сдал" предательницу Украины14:51
Самая тиражная газета США поддержала позицию Медведчука по русскому языку
Виктор Медведчук заявил, что принятый Верховной Радой Украины закон о языке нарушает конституционные права миллионов украинских граждан. Об этом пишет самая тиражная газета США U.S. News & World Report, сообщает from-ua.
«Виктор Медведчук, видный деятель дружественной к России украинской оппозиции, заявил, что закон нарушает конституционные права миллионов украинских русскоязычных граждан», — пишет газета.
Этот же материал перепечатала ведущая японская англоязычная газета «Джапан Таймс».
Напомним, Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», заявил, что, поддержав дискриминационный, антиконституционный, нарушающий права миллионов украинских граждан языковой закон, Верховная Рада Украины вошла в историю как парламент, который работал на раскол страны, на раскол общества.
В то же время Медведчук выразил уверенность, что украинский народ на парламентских выборах даст справедливую оценку ура-патриотам и радикалам и отправит их на свалку истории. «Новая ВР объединит тех, кто будет работать на единение страны и консолидацию общества во имя мира и благополучия Украины», — подчеркнул политик.
Теги: США, Донбасс, газета, поддержка, Медведчук
- Трамп может лишить Украину безвозмездной военной поддержки — WSJ
- Америка заступилась за священников с Евромайдана
- Мощный сигнал поддержки: в Сенате США приняли важную историческую резолюцию по Украине
- Словацкий политолог рассказал, как Украина пыталась купить поддержку США
- Разменов Украины не может быть - США
- Химатаки нужно прекратить - Евросоюз поддержал США в ситуации с Сирией
- «Красивая, а толку теперь с нее никакого»: дончанин показал новые кадры «Донбасс Арены». ВИДЕО 18:49
- "Не исполнили свой долг в "Л/ДНР": Россия приготовила подлый "сюрприз" для получателей паспортов на Донбассе18:41
- В ОРДО рассказали, сколько человек подали заявления на получение паспорта РФ 17:48
- ВСУ нанесли удар и вышли на новые позиции в Луганской области – любой, кто приблизится, будет уничтожен17:32
- В «ДНР» за сутки произошло два убийства16:52
- Прифронтовая Марьинка попала под обстрел: повреждены 6 жилых домов 14:11
- В "ЛНР" боевики выяснили отношения посреди улицы. ВИДЕО13:52
- «Не советую обольщаться»: Гиркин прокомментировал смену «куратора ЛДНР»13:32
- Войне быть: в России заговорили о начале активных боевых действий на Донбассе13:10
- Батальон «Донбасс-Украина» заявил о продвижении на Луганщине 12:49
- Ветеран АТО объяснил, почему Путин с полномасштабной войной не пойдет на Украину20:37
- Самая тиражная газета США поддержала позицию Медведчука по русскому языку19:42
- Тепло и малооблачно: стал известен прогноз погоды на День Победы19:17
- Названа дата инаугурации президента Зеленского18:57
- «Красивая, а толку теперь с нее никакого»: дончанин показал новые кадры «Донбасс Арены». ВИДЕО 18:49
- "Не исполнили свой долг в "Л/ДНР": Россия приготовила подлый "сюрприз" для получателей паспортов на Донбассе18:41
- Сенатор: «Скоро Климкин назовёт поражение Украины итогом Второй мировой войны»18:11
- В ОРДО рассказали, сколько человек подали заявления на получение паспорта РФ 17:48
- ВСУ нанесли удар и вышли на новые позиции в Луганской области – любой, кто приблизится, будет уничтожен17:32
- Появилось фото крестного хода "туристов" в оккупированном Крыму17:10
- Ветеран АТО объяснил, почему Путин с полномасштабной войной не пойдет на Украину20:37
- Сенатор: «Скоро Климкин назовёт поражение Украины итогом Второй мировой войны»18:11
- Этим четырем знакам Зодиака хронически не везет в любви16:36
- .Законный банкрот. Что предусматривает новый кодекс?15:55
- Идеология на этих выборах проиграла эмоциям - эксперты15:22
- Школы и детсады мечты: как в Украине создают креативное учебное пространство15:06
- 10 фактов об инаугурации Президента Украины10:10
- «Это уже не шоу, а человеческие жизни»: соратник Москвы Бойко гневно высказался об обращении Зеленского к Путину09:48
- Астрологи составили любовный гороскоп на 3 мая08:56
- Врачи рассказали, о каких болезнях может сигнализировать повышенная потливость21:15
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского
- «Как не стыдно?»: Порошенко набросился на украинца на глазах у толпы
- Зеленский придумал, как изменить коммунальные тарифы
- Сдал Порошенко с потрохами: у Зеленского шокировали новыми обвинениями президента
- В мае украинцев накроет адская жара
- Путин подготовил для президента Зеленского два плана действий
- Украинцев предупредили о возвращении Крыма: «В ближайшее время…»
- «Мы не зомби»: Губарев написал «открытое письмо» Зеленскому и потребовал «извинений»
- Названы три самых неряшливых знака Зодиака
- «В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города