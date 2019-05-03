Сенатор: «Скоро Климкин назовёт поражение Украины итогом Второй мировой войны»

03.05.2019 18:11

Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о возможной альтернативе «Бессмертному полку».

Как передает Replyua.net, ранее Климкин предложил украинцам выйти на улицы с портретами людей, которые стали жертвами сталинских репрессий. На своей странице в Facebook Клинцевич подверг жесткой критике заявления министра и назвал их святотатством. «Вспомните хотя бы Бабий Яр. Судя по всему, вам осталось сделать только один шаг, чтобы назвать главным итогом Второй мировой войны поражение Украины. Но кто дал вам право говорить от имени ее народа!?», - подчеркнул Клинцевич.

Напомним, что акция «Бессмертный полк» проводится в большинстве городов России на протяжении нескольких лет. Акции устраивают 9 мая во время праздничных шествий. Последние несколько лет «Бессмертный полк» также набирает популярность и в других странах. Во время шествия люди несут фотографии своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.