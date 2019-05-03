Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Сепаратистка "Корса" с Донбасса получила паспорт России: Штефан "сдал" предательницу Украины

03.05.2019 14:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сепаратистка "Корса" с Донбасса получила паспорт России: Штефан "сдал" предательницу Украины

Соратница боевиков получила гражданство страны-оккупанта нечестным путем.

Блогер и военнослужащий армии Украины Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в соцсети Facebook рассказал о предательнице Украины, экс-подполковнике милиции Ольге Качуре, которая с вторжением российской армии на украинскую территорию перешла на сторону боевиков, получила гражданство страны-оккупанта и поменяла имя и фамилию, передает "Диалог.UA".

При этом паспорт Российской Федерации захватчики ей не подарили, командир "артиллерийского реактивного дивизиона ДНР" получила его в обмен на крупную взятку. "Гвардии полковник" устраивала провокации ВСУ, обстреливала бойцов под видом "армии Украины". Террористы наносили белые полосы и вешали флаги Украины на свою технику, вели огонь с неоккупированных территорий.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, взятка, паспорт, ДНР, боевики, ВСУ, террористы, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх