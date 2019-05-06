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Продлится семь лет: ясновидящая предсказала будущее Украины

06.05.2019 22:16
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Продлится семь лет: ясновидящая предсказала будущее Украины

Известная медиум, ясновидящая и участница международной "Битвы экстрасенсов" из Израиля Регина Федоренко сделала свое предсказание о будущем Украины.

Об этом передает Politeka.

В частности, прорицательница рассказала, когда украинцам стоит ожидать улучшения жизни и завершения всех невзгод и проблем. Так, Федоренко отметила, что стабильность в политической жизни страны, а также экономические «качели» должны закончится к 2021 году.

Ясновидящая также подчеркнула, что нестабильность и потрясение предначертаны Украины судьбой и должны длиться на протяжении семи лет.

"Все указывает на то, что в 2021-м Украина должна процветать", - рассказывает экстрасенс.

Впрочем, экстрасенс уверенна, что уже в 2020 году в Украине все невзгоды уйдут в прошлое и начнется возрождение государства. Страна ступит на новую тропу развития и процветания.

Что касается Российской Федерации, то здесь предсказания прорицательницы совершенно противоположные. Она убеждена, что Москву ждет экономический крах и политические войны.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, будущее, предсказание
 
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