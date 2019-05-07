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Охрименко о монетизации субсидий: «Долги действительно уменьшились, но…»
Монетизация субсидий должна была сократить количество долгов за коммунальные услуги, но это не сработало. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал экономический эксперт Александр Охрименко.
«Естественно, получать субсидии «живыми деньгами» лучше, чем просто зачет, это факт. Ведь главный смысл монетизации заключается в том, что если действительно граждане что-то сэкономили, они могут потратить оставшуюся часть средств по своему усмотрению. То есть человек заинтересован экономить, потому что у него больше останется денег», - объясняет экономист.
Недостаток инициативы Кабмина, по словам Охрименко, в том, что «все сделано спонтанно, запутанно и с кучей конфликтов».
«Какая-то часть населения действительно получила средства, кто-то вообще не получил, кому-то досталось меньше, чем раньше - до монетизации. Так что в целом кто-то доволен, какая-то часть недовольна», - добавляет эксперт.
А вот то, что, согласно задумке, монетизация субсидий должна была сократить количество долгов за коммунальные услуги, по словам экономиста, не сработало.
«Долги действительно уменьшились, но не намного. В общей сложности общая сумма коммунальных долгов у нас уменьшилась на 200 млн, это чепуха из 70 млрд», - добавляет Охрименко.
«Что касается заявления правительства, что у нас в марте заплатили все по долгам... Данные Госстата показывают, что в том же марте 78% людей заплатили, 22% не заплатили. Но если сплюсовать все месяцы, то получается сущая копейка», - отмечает собеседник издания.
Теги: Донбасс, субсидия, монетизация, долги
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