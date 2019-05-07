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Российские паспорта в «Л-ДНР»: Эксперт рассказал, пойдет ли Зеленский на диалог с Путиным
Решение о паспортизации «Л-ДНР» – это не вызов Владимиру Зеленскому, а повод сработать на временной нестабильности. Украина не зависит от одного человека, кем бы этот человек ни был – президентом, председателем парламента, депутатом. Украина показала, что она сильна безотносительно к конкретным фигурам во власти. Такое мнение высказал политолог Андрей Горбенко, передают Донецкие новости.
«В 2014 году даже без исполнительной власти силами добровольцев и хоть какой-то армии оккупация не зашла дальше ОРДЛО*. Поэтому нужно понимать, что Украина намного сильнее, чем отдельные фигуры. И Путин, и его команда это понимают – они работают не с Зеленским или Порошенко, а с Украиной», – считает Горбенко.
Поэтому, по его словам, паспортизация – это не вызов Зеленскому, а повод сработать на временной нестабильности. То, что для нас выборы президента – нормальное обновление стратегии развития страны без реального конфликта, для РФ непонятно.
«Изменив президента, мы просто скорректировали направление, но сам Зеленский не сможет делать больших ошибок просто потому, что он не один. Есть огромное количество людей, которые будут корректировать его действия», – подчеркнул он.
По мнению Горбенко, Зеленский публично может делать неправильные заявления по неопытности. Он уверен, что новому президенту важно понять, что сейчас это все игра «в длинную».
«Наверное, Зеленский будет делать ошибки непосредственно в переговорах, но вряд ли ему будут советовать прямые переговоры сейчас. К тому же, он склонен прислушиваться к советникам. Он как лидер намного демократичнее и, вероятнее всего, будет говорить с советниками, которые объяснят, что прямые переговоры с Путиным не нужны, ему просто не выиграть их», – пояснил политолог.
Соответственно, переговоры пока будут в том же формате, что и раньше. Эксперт акцентировал, что личных переговоров захотят россияне, но Зеленский на них не пойдет. Желание РФ выйти на прямые переговоры было заметно по ситуации в Турции, но Зеленский отказывается от диалога.
«По сути, мы не видим чего-то отличного от Порошенко. Просто менее опытный, красноречивый, пока не очень понимает ситуацию. Ну и, конечно, Зеленскому не стоит разгонять парламент. Он пока сам не стал президентом. Ему нужно показать решениями, что система работает, а уже потом делать перезагрузку парламента», – подытожил Андрей Горбенко.
Теги: Донбасс, Путин, Владимир Зеленский, переговоры, паспорт, ДНР, ЛНР
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