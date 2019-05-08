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В Украине ввели запрет на популярный антисептик
08.05.2019 10:00
Препарат применяют для дезинфекции.
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила постоянный запрет на одну серию препарата "Спирт Этиловый 96%", передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Речь идет о лекарственном средстве "Спирт этиловый 96%", раствор для наружного применения 96 % по 100 мл во флаконах стеклянных серии 040318. Производитель средства – ПрАО "Биолек", Украина.
Запрет установили из-за того, что серия 040318 не выпускалась производителем.
Препарат применяют для дезинфекции кожи рук.
Теги: Украина, Донбасс, запрет, антисептик
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