- Известный комбат рассказал о новых отвоеванных землях на Донбассе18:45
- Доктор Комаровский рассказал, что делать при укусе насекомых18:35
- Дожди в Украине прекращаться не собираются17:55
- В «ЛНР» женщину приговорили к 12 годам тюрьмы за «госизмену»17:38
- Этого не избежать: стало известно, что ожидает Порошенко после инаугурации Зеленского17:20
- Тука пояснил, как паспорта РФ, выданные для «Л-ДНР» будут признаны недействительными17:00
- «Ни у кого нет права приватизировать победу и отбирать ее у украинцев!»: Зеленский посетил могилу деда в Кривом Роге и написал сильный пост в соцсети16:45
- У Зеленского рассказали, кого среди чиновников и политиков коснутся «посадки»16:00
- Вятрович хочет переписать историю: что будет с городами Украины15:30
- Люди в балаклавах атаковали автобусы с украинцами15:15
Доктор Комаровский рассказал, что делать при укусе насекомых
Как может отреагировать организм.
Реагируя на укусы насекомых, следует учитывать две возможных ситуации, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
Об этом известный доктор-педиатр написал в своем Instagram.
1. Реакция организма - ответ на воздействие яда конкретного насекомого.
2. У человека имеет место аллергия, т.е. повышенная чувствительность к одному из компонентов яда конкретного насекомого. Во втором случае, помимо, так сказать, стандартной реакции, возможны разной степени тяжести аллергические местные и общие проявления, иногда чрезвычайно опасные, вплоть до анафилактического шока.
При отсутствии аллергии - ситуация вполне управляема, и не особенно опасна. Непосредственно после укуса - желательно к укушенному месту приложить что-нибудь холодное, в дальнейшем - противоаллергические мази, внутрь - кальция глюконат, можно противоаллергические (антигистаминные препараты). Заметим, что противоаллергические мази бывают на основе растительных препаратов (например «фладекс»), антигистаминных препаратов, наиболее типичный представитель - «фенистил-гель», и на основе кортикостеридных гормонов -гидрокортизоновая, преднизолоновая мази, более современные и эффективные -«адвантан», «элоком».
Отдыхая на природе, не забывай о безопасности
Что использовать - зависит от выраженности местной реакции. Если сильный отек, зуд - скорее всего гормональные мази, если, про укусы комаров, - так фенистил-гель более чем достаточно. Я прекрасно понимаю, что в цивилизованной стране это не вы должны решать, чем мазать и что давать, а врач, но прекрасно понимаю также, как «легко» найти доктора где-нибудь на дачном хуторе или в палаточном лагере на берегу моря - только поэтому и произношу название лекарств.
Теги: Донбасс, насекомые, укус, Евгений Комаровский
- Известный комбат рассказал о новых отвоеванных землях на Донбассе18:45
- В «ЛНР» женщину приговорили к 12 годам тюрьмы за «госизмену»17:38
- Тука пояснил, как паспорта РФ, выданные для «Л-ДНР» будут признаны недействительными17:00
- На Донбассе – резкое обострение: ВСУ жестко ответили боевикам13:45
- «Каргил, Горловка, Еленовка очень много машин»: в соцсети сообщили о больших очередях на КПВВ «ДНР»12:00
- В зоне ООС бойцы ВСУ понесли потери: 1 погиб, четверо ранены10:49
- Стрелков взывает о помощи: "У нас огромные потери под Докучаевском 09:01
- Жительница Донецка рассказала о «кошмаре» подачи документов для получения паспорта РФ20:48
- Украинцы с российскими паспортами могут остаться без пенсий и соцвыплат – подробности19:00
- В Кабмине разработали механизм выявления жителей Донбасса, получивших паспорта РФ18:45
- Известный комбат рассказал о новых отвоеванных землях на Донбассе18:45
- Доктор Комаровский рассказал, что делать при укусе насекомых18:35
- «Целые государства будут стерты с лица Земли»: ученые предупредили о неминуемой катастрофе18:15
- Дожди в Украине прекращаться не собираются17:55
- В «ЛНР» женщину приговорили к 12 годам тюрьмы за «госизмену»17:38
- Этого не избежать: стало известно, что ожидает Порошенко после инаугурации Зеленского17:20
- В Киеве прошла акция «Бессмертный Грут» (ВИДЕО)17:10
- Тука пояснил, как паспорта РФ, выданные для «Л-ДНР» будут признаны недействительными17:00
- Кубок европейских чемпионов уедет в Англию (ВИДЕО)16:50
- «Ни у кого нет права приватизировать победу и отбирать ее у украинцев!»: Зеленский посетил могилу деда в Кривом Роге и написал сильный пост в соцсети16:45
- Доктор Комаровский рассказал, что делать при укусе насекомых18:35
- Названа главная опасность солнцезащитного крема16:30
- Астрологи составили гороскоп на вторую декаду мая10:01
- Чем опасна домашняя пыль08:45
- Толкование примет: зачем нужно "садиться на дорожку"08:03
- Эти продукты вредно есть утром07:45
- Мифы о бессоннице, в которые пора перестать верить21:33
- Названы симптомы, которые могут означать начало болезни Паркинсона16:00
- В Украине ввели запрет на популярный антисептик10:00
- Медики рассказали, зачем пить стакан воды натощак07:45
- Стало известно, что предложит Зеленский Тимошенко после инаугурации
- «Зеленский для Кремля — все»: Цимбалюк выдал настоящий план Путина
- Тревожные данные о судьбе Донбасса. Пушилина в срочном порядке вызвали на ковер к Путину
- В Кремле отреагировали на непризнание Украиной паспортов РФ, которые выдадут жителям ОРДЛО
- Медики рассказали, зачем пить стакан воды натощак
- Команда Зеленского анонсировала «сюрприз» для украинцев: «замешан Порошенко»
- В Донецк прибыл новый куратор «ЛДНР» Бабич, сепары ликуют
- В Украине введена абонплата на тепло, горячую и холодную воду: все подробности
- Переворот или импичмент: астролог дал тревожный прогноз по инаугурации Зеленского
- «Целые государства будут стерты с лица Земли»: ученые предупредили о неминуемой катастрофе