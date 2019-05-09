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Доктор Комаровский рассказал, что делать при укусе насекомых

09.05.2019 18:35
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Доктор Комаровский рассказал, что делать при укусе насекомых

Как может отреагировать организм.

Реагируя на укусы насекомых, следует учитывать две возможных ситуации, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.

Об этом известный доктор-педиатр написал в своем Instagram.

1. Реакция организма - ответ на воздействие яда конкретного насекомого.

2. У человека имеет место аллергия, т.е. повышенная чувствительность к одному из компонентов яда конкретного насекомого. Во втором случае, помимо, так сказать, стандартной реакции, возможны разной степени тяжести аллергические местные и общие проявления, иногда чрезвычайно опасные, вплоть до анафилактического шока.

При отсутствии аллергии - ситуация вполне управляема, и не особенно опасна. Непосредственно после укуса - желательно к укушенному месту приложить что-нибудь холодное, в дальнейшем - противоаллергические мази, внутрь - кальция глюконат, можно противоаллергические (антигистаминные препараты). Заметим, что противоаллергические мази бывают на основе растительных препаратов (например «фладекс»), антигистаминных препаратов, наиболее типичный представитель - «фенистил-гель», и на основе кортикостеридных гормонов -гидрокортизоновая, преднизолоновая мази, более современные и эффективные -«адвантан», «элоком».

Отдыхая на природе, не забывай о безопасности

Что использовать - зависит от выраженности местной реакции. Если сильный отек, зуд - скорее всего гормональные мази, если, про укусы комаров, - так фенистил-гель более чем достаточно. Я прекрасно понимаю, что в цивилизованной стране это не вы должны решать, чем мазать и что давать, а врач, но прекрасно понимаю также, как «легко» найти доктора где-нибудь на дачном хуторе или в палаточном лагере на берегу моря - только поэтому и произношу название лекарств.



Теги: Донбасс, насекомые, укус, Евгений Комаровский
 
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