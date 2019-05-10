Политолог озвучил несколько возможных сценариев для Владимира Зеленского

10.05.2019 18:20

Игорь Рейтерович отметил в статье, опубликованной изданием Главком, что Владимиру Зеленскому придется решать целый ряд очень важных проблем. Одной из таких, по мнению политолога, являются олигархи, сообщает replyua.net.

Олигархи, по мнению Игоря Рейтеровича, олигархи станут одной из главных проблем, которые придется решать Владимиру Зеленскому, став президентом. При этом политолог предлагает несколько возможных сценариев для новоизбранного главы государства. Один из них - тотальное доминирование Игоря Коломойского. Такой вариант вполне реален, однако реализовать его на практике будет очень сложно.

Следующий сценарий - консенсус олигархов. Правда, здесь может быть развилка - они могут как поддержать Зеленского, так и выступить против него. В первом случае в Украине, по сути, ничего не изменится, во втором страна может стать парламентской республикой. Также есть и сценарий революционной деолигархизации. Но для этого президенту понадобится провести судебную реформу и получить полный контроль над силовыми структурами. Деолигархизацию можно провести и «добровольную», на основе амнистии капиталов и последующего введения четких, одинаковых для всех правил игры. Наконец, нельзя исключать и варианта с выборочной деолигархизацией, когда «в жертву» принесут кого-то из представителей крупного бизнеса с соответствующим пиар-сопровождением.