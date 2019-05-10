- Войны могло не быть: эксперт удивил заявлением о Турчинове и Донбассе21:00
- «Сдайте ключ»: Зеленский жестко обратился к Порошенко и Верховной Раде. ВИДЕО 19:49
- Скандальный юрист Коломойского раскрыл договоренности с Зеленским: «В первую очередь, я…». ВИДЕО18:56
- Ахметову выдали «черную метку»18:36
- Политолог озвучил несколько возможных сценариев для Владимира Зеленского18:20
- "Путин готовит Зеленского для этого", - зачем РФ идет на риск, усиливая агрессию против Украины, - эксперт18:03
- В США признали важность Медведчука в налаживании отношений Украины и России17:47
- Порошенко обговорил с Меркель указ Путина о паспортах РФ17:14
- СМИ: Суркисы вынимают деньги из собственного банка, чтобы покинуть Украину16:03
- Меркель рассказала, как изменятся отношения Германии и Украины при президенте Зеленском15:27
Войны могло не быть: эксперт удивил заявлением о Турчинове и Донбассе
Главной предпосылкой для войны на Донбассе стали события 2004 года, когда сепаратисты провели масштабный съезд в Северодонецке и в итоге остались безнаказанными.
Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Козий, передает Обозреватель.
По его мнению, даже спустя много лет этим событиям надо дать правовую оценку.
"Северодонецкие сепаратисты провели съезд, было открыто дело. Если б это дело не было закрыто руководителем СБУ Турчиновым по непонятным причинам, войны могло не быть", – подчеркнул Козий.
"Надо понимать, что носитель этого конфликта формировался в Украине... Есть факты, что при администрации президента Кучмы руководитель СБУ Смешко открыл это дело. Потом его политическая карьера закончилась, он решил молчать об этом всю жизнь и только в мемуарах описывать. И после этого мы имеем вопрос к руководителю СБУ Турчинову, который, по словам Смешко, дело закрыл", – отметил он.
По словам эксперта, " этот вопрос требует правовой оценки, люди должны разобраться, что же реально произошло".
Как известно, съезд народных депутатов и депутатов местных советов в Северодонецке состоялся 28 ноября 2004 в противовес Оранжевой революции. В его работе, в частности, принимал участие Виктор Янукович с соратниками, а также российские дипломаты. Делегаты съезда угрожали создать т.н. "Юго-восточную украинскую автономную республику" в случае прихода к власти Виктора Ющенко.
Теги: Донбасс, Турчинов, война, заявление
- "Эксперт по вопросам тайн" Турчинов заработал больше 50 тысяч гривен
- Турчинов в АТО: можем идти на штурм
- Россияне вновь используют новое оружие в Донбассе
- «Полномасштабная война против Украины может начаться в любой момент», – Турчинов сделал тревожное заявление
- Турчинов: "Путин планирует и дальше проливать украинскую кровь"
- Вторая мировая и АТО: Турчинов провел параллели
- Почему паспортизация Донбасса "паспортами РФ" обречена на провал22:08
- В Краматорске будут отданы под суд 23 уклониста20:47
- Под Докучаевском гремят тяжелые бои, ВСУ не дают оккупанту продыху - у "ДНР" потери, срочно вербуют боевиков20:31
- Под Докучаевском настоящий «котел»: бойцы ВСУ выносят вперед ногами российских наемников20:21
- Батальон "Донбасс" мощно дал "по зубам" врагу в бое под Калиново - у "ЛНРовцев" разгромлена техника и потери19:32
- ВСУ в День победы отправили на тот свет предателя по кличке Ежик, "ДНРовцы" в трауре19:11
- В Мариуполе в офисе крупного интернет-провайдера проходит обыск17:30
- В Донецке один из «отделов миграционной службы» прекратил прием документов на получение паспортов РФ16:23
- Стало известно, в каких случаях жителям ОРДЛО откажут в получении паспорта РФ16:10
- На Западе придумали, что делать с «ДНР/ЛНР»15:07
- Почему паспортизация Донбасса "паспортами РФ" обречена на провал22:08
- Войны могло не быть: эксперт удивил заявлением о Турчинове и Донбассе21:00
- В Краматорске будут отданы под суд 23 уклониста20:47
- Под Докучаевском гремят тяжелые бои, ВСУ не дают оккупанту продыху - у "ДНР" потери, срочно вербуют боевиков20:31
- Под Докучаевском настоящий «котел»: бойцы ВСУ выносят вперед ногами российских наемников20:21
- «Сдайте ключ»: Зеленский жестко обратился к Порошенко и Верховной Раде. ВИДЕО 19:49
- Батальон "Донбасс" мощно дал "по зубам" врагу в бое под Калиново - у "ЛНРовцев" разгромлена техника и потери19:32
- ВСУ в День победы отправили на тот свет предателя по кличке Ежик, "ДНРовцы" в трауре19:11
- Скандальный юрист Коломойского раскрыл договоренности с Зеленским: «В первую очередь, я…». ВИДЕО18:56
- Ахметову выдали «черную метку»18:36
- Войны могло не быть: эксперт удивил заявлением о Турчинове и Донбассе21:00
- Ахметову выдали «черную метку»18:36
- Политолог озвучил несколько возможных сценариев для Владимира Зеленского18:20
- "Путин готовит Зеленского для этого", - зачем РФ идет на риск, усиливая агрессию против Украины, - эксперт18:03
- 5 признаков, что кто-то из иного мира пытается вам что-то сказать16:59
- Скорпионы заработают, Овны заболеют: гороскоп на 10 мая12:38
- С этими женщинами ваш мужчина может изменить в зависимости от его знака Зодиака09:11
- Эти продукты ни в коем случае нельзя подогревать во второй раз08:31
- Доктор Комаровский рассказал, что делать при укусе насекомых18:35
- Названа главная опасность солнцезащитного крема16:30
- Стало известно, что предложит Зеленский Тимошенко после инаугурации
- 5 признаков, что кто-то из иного мира пытается вам что-то сказать
- «Зеленский для Кремля — все»: Цимбалюк выдал настоящий план Путина
- В Кремле отреагировали на непризнание Украиной паспортов РФ, которые выдадут жителям ОРДЛО
- «Целые государства будут стерты с лица Земли»: ученые предупредили о неминуемой катастрофе
- На Западе придумали, что делать с «ДНР/ЛНР»
- Медики рассказали, зачем пить стакан воды натощак
- Ахметову выдали «черную метку»
- Климатическая катастрофа мощно ударит по Украине
- "Я позову туда работать Коломойского", - Савик Шустер рассказал о своих планах в Украине