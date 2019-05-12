Синоптики сообщили, чем порадует погода на следующей неделе

12.05.2019 16:35

Что обещают?

Весна в 2019 году не радует обилием теплых и солнечных дней. Несколько дней приятной погоды сменяются дождями и прохладой. Синоптики сделали прогноз на ближайшие дни и также не смогли обнадежить украинцев.

12 мая также по всей территории страны пройдут дожди и грозы. Смогут передохнуть от осадков и влаги только западные регионы – Закарпатская, Волынская, Львовская, Ивано-Франковская области. В восточных и северных регионах, а также в центре температура поднимется до 20 градусов, кое-где будет и 22 градуса.

В понедельник, 13 мая, дожди продолжат заливать всю территорию Украины от запада до востока и от севера до юга. Однако температурные показатели уже не будут ниже воскресных.

14 мая ситуация изменится, дожди пройдут только в западных областях и на севере страны. На остальной территории будет сухая погода. Температура снизится до 15-18 градусов на западе. В остальных регионах столбики термометров покажут 21-23 градуса. На востоке страны придет летнее тепло – тут будет до 25 градусов.

15 мая, в среду, по всей территории страны пройдут дожди, кроме восточных областей и юга Украины. Температура не изменится.

Источник : https://from-ua