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В июне украинцы будут отдыхать 12 дней

12.05.2019 19:44
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В июне украинцы будут отдыхать 12 дней

В июне 2019 года да в Украине будет 18 рабочих и 12 выходных дней. Как информирует Replyua.net, ранее Кабинет министров постановил, что в июне будет 2 дополнительных выходных - 17 и 28 числа. 

Сообщается, что 17 июня, в понедельник, украинцы будут отдыхать дополнительно, поскольку 16 июня в стране будут отмечать государственный праздник Троицу. Также сразу три выходных украинцев ждут в конце месяца. 28 июня, в пятницу, в Украине будут отмечать День Конституции. Таким образом, в июне будет 12 выходных дней. 27 июня рабочий день будет сокращен на один час. 



Теги: Донбасс, праздник, отдых, Троица
 
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