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В июне украинцы будут отдыхать 12 дней
12.05.2019 19:44
В июне 2019 года да в Украине будет 18 рабочих и 12 выходных дней. Как информирует Replyua.net, ранее Кабинет министров постановил, что в июне будет 2 дополнительных выходных - 17 и 28 числа.
Сообщается, что 17 июня, в понедельник, украинцы будут отдыхать дополнительно, поскольку 16 июня в стране будут отмечать государственный праздник Троицу. Также сразу три выходных украинцев ждут в конце месяца. 28 июня, в пятницу, в Украине будут отмечать День Конституции. Таким образом, в июне будет 12 выходных дней. 27 июня рабочий день будет сокращен на один час.
Теги: Донбасс, праздник, отдых, Троица
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