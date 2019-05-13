Савченко закатила скандал из-за инаугурации Зеленского: подробности

13.05.2019 13:45

Народные депутаты Виталий Куприй и Надежда Савченко пытались сорвать заседание согласительного совета в понедельник, 13 мая.

Они требовали рассмотреть вопрос инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского как можно быстрее. В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что нардепы могут покинуть заседание из-за такого поведения, передает Обозреватель.

"Хочу подчеркнуть, что эти люди, которые возглавляют так называемое межфракционное объединение "За Зеленского" дискредитируют украинский парламент, дискредитируют самого Зеленского и мне просто обидно и стыдно, что люди со званием народного депутата так себя ведут на согласительном совете", - сказал он.

Парубий отметил, что на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть постановление о назначении инаугурации Зеленского, в ВР зарегистрировано 5 соответствующих постановлений, одно из них уже отозвано.

Источник: https://from-ua.com