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Савченко закатила скандал из-за инаугурации Зеленского: подробности
Народные депутаты Виталий Куприй и Надежда Савченко пытались сорвать заседание согласительного совета в понедельник, 13 мая.
Они требовали рассмотреть вопрос инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского как можно быстрее. В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что нардепы могут покинуть заседание из-за такого поведения, передает Обозреватель.
"Хочу подчеркнуть, что эти люди, которые возглавляют так называемое межфракционное объединение "За Зеленского" дискредитируют украинский парламент, дискредитируют самого Зеленского и мне просто обидно и стыдно, что люди со званием народного депутата так себя ведут на согласительном совете", - сказал он.
Парубий отметил, что на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть постановление о назначении инаугурации Зеленского, в ВР зарегистрировано 5 соответствующих постановлений, одно из них уже отозвано.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, скандал, инаугурация, Савченко, Зеленский
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