Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Савченко закатила скандал из-за инаугурации Зеленского: подробности

13.05.2019 13:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Савченко закатила скандал из-за инаугурации Зеленского: подробности

Народные депутаты Виталий Куприй и Надежда Савченко пытались сорвать заседание согласительного совета в понедельник, 13 мая.

Они требовали рассмотреть вопрос инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского как можно быстрее. В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что нардепы могут покинуть заседание из-за такого поведения, передает Обозреватель.

"Хочу подчеркнуть, что эти люди, которые возглавляют так называемое межфракционное объединение "За Зеленского" дискредитируют украинский парламент, дискредитируют самого Зеленского и мне просто обидно и стыдно, что люди со званием народного депутата так себя ведут на согласительном совете", - сказал он.

Парубий отметил, что на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть постановление о назначении инаугурации Зеленского, в ВР зарегистрировано 5 соответствующих постановлений, одно из них уже отозвано.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, скандал, инаугурация, Савченко, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх