Синоптики предупредили украинцев об очередном природном капризе: свежий прогноз

13.05.2019 11:16

В начале этой недели грозовой циклон пока еще не уйдет из Украины, и ливни ожидаются практически во всех областях, однако в некоторых регионах дождливая погода будет сопровождаться очень высокой температурой воздуха.



Как сообщает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, 13 мая, в понедельник, дожди и грозы прогнозируются практически во всех областях, однако синоптики обещают теплую погоду. 14 мая, во вторник, дожди будут заливать западные и северные области, а также частично восточные области. При этом синоптики отмечают, что грозовой фронт задержится до конца рабочей недели между северными и западными областями. Там будет лить повсеместно. На остальной территории Украины установится очень теплая, а местами даже жаркая погода.



По прогнозам синоптиков, прохлада сохранится только в западных регионах – здесь воздух будет прогреваться до 18-20 градусов. А вот в южных и центральных областях до конца рабочей недели будет около 24 градусов со знаком плюс, а на востоке прогнозируется летняя жара – от 25 до 30 градусов.



Напомним, что ранее народный синоптик рассказал, какую погоду ждать этим летом.