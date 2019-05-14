Биоэнергетик Людмила Жукова дала прогноз по президентству Зеленского

14.05.2019 20:34

Если дата инаугурации пройдет 19 мая, то все принятые новым главой государства решения будут очень успешными.

В случае если инаугурация пройдет 19 Украина преобразится до неузнаваемости.

Все старые олигархи уйдут в небытие. Модель, форма правления и форма устройства государства может преобразится так, что олигархам будет нереально вмешиваться в дела государства.

19 это крайне удачное число для Зеленского. Именно 19 Зеленский разгромил Порошенко на Олимпийском и если 19 произойдет инаугурация, Петр Порошенко будет разгромлен окончательно.

Известный нумеролог и биоэнергетик Людмила Жукова проанализировала дату рождения новоизбранного главы державы и в опубликованном сегодня, 13 мая, комментарии «Главреду» рассказала, чего ждать от его правления. Об этом сообщает from-ua.

Примечательно, что два года назад Директор Центра нетрадиционной медицины «Энергетика» предсказала, что следующему президенту Украины будет чуть больше 40-ка лет. Действительно, новому президенту в этом году исполнился 41 год.

«Жизненные цифры Владимира Зеленского – 6, 8 и 5. То есть, в эти дни он может решать любые важные вопросы. Еще одна главная цифра единица, это его жизненная матрица», — объясняет нумеролог.

Политологи не раз обращали внимание, что для нового президента очень важна цифра 19. Именно в этот день в прошлом месяце прошли дебаты, и на дате настаивала именно команда будущего президента. Теперь же у Зеленского 19 мая называют днем желаемой инаугурации.

«Для него это очень благополучная цифра. В мире нет больше девяти цифр, их всего девять. То есть, его инаугурация проходит под хорошим числом девятки. И принятые в этот день решения будут исполнены. И проблемы которые он будет ставить перед собой и народом, будут решены», — говорит Людмила Жукова.

По ее прогнозу, Владимир Зеленский будет последним президентом Украины.

«Девятка – это законченное число. Возможно, у нас будет какая-то другая структура. Это если трактовать по дате его инаугурации», — уточняет нумеролог.

У Владимира Зеленского в нумерологической матрице нет троек. «Его не охраняет Бог-Отец, Бог- Сын и Святой Дух. То есть, рассчитывать ему нужно только на самого себя. А самого себя у него четыре единицы. Это большой эгоизм. А вот четверка, которой не было у Петра Порошенко, обозначает, что в большей мере дела будут решать за него. А он будет нам дела преподносить. При этом, у Владимира Зеленского три пятерки — это цифра лидерства. В нумерологии это называется супер-лидер. Он сможет, когда надо – топнуть ногой и настоять на своем», – объясняет нам Людмила Жукова.

Также новый президент, исходя из двух восьмерок, обладает магнетизмом. То есть, он притягивает людей. А одна девятка, которая есть в дате рождения и имени, то у него много полета фантазии.

«Это значит, что Зеленский захочет очень много сделать. Когда много эгоизма, лидерства, то это хорошо. Он захочет многое сделать для Украины и завершит, а не бросит наполовину. И это касается любых решений. Две двойки указывают, что он очень ответственный товарищ. То есть, один вопрос будет решаться несколькими ответами. И приниматься будут лучшие решения», — говорит эксперт.

Цифры показывают, что лидерство и фантазии, которые преобладают у Владимира Зеленского, показывают – он захочет большего, чем сможет дать. А вот что касается будущего Украины, то прогноз таков – будет не скучно.

«Подводя итоги, в его цифрах преобладают эгоизм, ответственность, лидерство, хитрость, магнетизм, который выражается в притягивании к себе позитива, и решение проблем. Покоя нам точно не видеть. Но никакого вреда для Украины от Владимира Зеленского быть не должно. Единственный совет – это более внимательно относиться к своему окружению, пусть подбирает опытных людей. Тогда у нас все будет хорошо», – резюмирует Людмила Жукова.