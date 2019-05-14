Как работает скоростной контроль на украинских дорогах?

14.05.2019 12:07

С октября прошлого года патрульная полиция начала использовать устройства для измерения скорости TruCam. Их установили на участках наибольшей концентрации ДТП как на трассах государственного значения, так и в крупных городах: Киеве, Днепре, Харькове и Мариуполе. Еще до старта работы радаров в полиции уверяли, что «патрульные не будут сидеть в кустах», а с местом расположения устройств можно ознакомиться на сайте полиции. Оправдались ли обещания МВД и насколько результативной является новая система, узнавали наши эксперты.

Можно ли доверять радару?

TruCam – прибор, который измеряет скорость автомобиля на расстоянии до 1200 метров. Он может работать без подзарядки 15 часов и записывать более 16 тысяч видеороликов. С помощью GPS он точно фиксирует координаты нарушения, а также время и дату.

Это уже не первые радары, которые появляются на украинских дорогах. Попытка ввести контроль скорости была еще в 2010 году. Однако тогда российские измерители «Визир» имели ряд проблем с сертификатами качества и предоставляли неточные данные. Главной проблемой радара эксперты называли слишком широкий луч, который может фотографировать один автомобиль, а показатели скорости приписывать другому. Это привело к ряду исков и, наконец, запрету использования этих устройств. Часть водителей, которая помнит эти проблемы, скептически встретила новость о появлении измерителей TruCAM.

Впрочем, в Министерстве внутренних дел успокаивают, что, в отличие от предыдущих устройств, американский TruCAM посылает в выбранный автомобиль не радиолуч, а лазер. Благодаря узкому лазерному лучу в плотном потоке транспорта определяется скорость только одного автомобиля.

«Поскольку данный прибор является лазерным измерителем, точность его очень и очень высока. Погрешность составляет плюс-минус 2 км. Это очень существенный показатель в данной сфере», – уверяет первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

TruCAM прошел в Украине госиспытания и получил экспертное заключение от Департамента защиты информации Госспецсвязи. Кроме того, аппараты запрограммированы так, чтобы избежать злоупотреблений со стороны патрульных. Если в предыдущих моделях можно было вручную изменить расстояние и угол относительно дороги, теперь это происходит автоматически.

Больше штрафов, меньше аварий

Сначала полицейские использовали TruCam в пилотном режиме только для профилактики, чтобы водители привыкли к нововведениям. А с 15 октября 2018 года начали выписывать штрафы. Как свидетельствует статистика, с начала использования радаров TruCam полицейские зафиксировали более 150 тысяч нарушений скоростного режима.

Штраф за превышение скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч составляет 255 гривен, а более чем на 50 км/ч – 510 гривен. В МВД говорят, что самый важный показатель эффективности TruCam – это не количество штрафов, а сокращение аварийности. Как свидетельствует статистика, на участках дороги, где применяются радары с ведением видеофиксации, аварийность снижается на 15-20%.

Сегодня на дорогах Украины используется 75 приборов. Как и обещали правоохранители, карта их размещения доступна на сайте патрульной полиции (http://patrol.police.gov.ua). За актуальной информацией можно следить на странице в Facebook (https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua). На участках, где патрульные используют TruCam, заранее стоят предупредительные знаки о фото- и видеофиксации. По словам правоохранителей, водители на радары реагируют положительно и признают, что ехали слишком быстро. Некоторые даже останавливается, чтобы просто рассмотреть прибор.

В МВД признают, что усиление безопасности на украинских дорогах требует больше времени, чем рассчитывалось в начале реформы. Это связано с необходимостью дополнительных законодательных изменений и поиском финансирования на оборудование. Однако TruCam – это только первый этап контроля за скоростью со стороны патрульных, который осуществляется в ручном режиме. Следующий шаг – это автоматическая фиксация на видеокамеры, которую обещают ввести уже до конца этого года.

«Почти все готово. Нам не хватает мелких деталей, одного постановления Кабмина и одной поправки в парламенте. Думаю, еще в этом году мы подключим камеры по всей стране. Сначала заработает 30 камер, затем 50, затем 150. Думаю, предел будет 1000 камер», – рассказывает министр внутренних дел Арсен Аваков.

Правоохранители надеются, что благодаря усиленному контролю за скоростью на дорогах к 2020 году количество ДТП сократится минимум на 30%. Ведь все эти мероприятия имеют одну главную цель – научить водителей безопасно ездить и соблюдать правила дорожного движения.