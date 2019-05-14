Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"Особый сигнал для Зеленского", - Путин не собирается идти на уступки по Донбассу

14.05.2019 19:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Особый сигнал для Зеленского", - Путин не собирается идти на уступки по Донбассу

Боевиками "ДНР" и "ЛНР" продолжается нарушаться перемирие на Донбассе. На протяжении последних дней враг активизировал боевые действия. Так, увеличением количества обстрелов боевики выполняют прямое указание Кремля для нагнетания ситуации. Отмечается, что таким способом президент РФ Владимир Путин демонстрирует главе Украинского государства Владимиру Зеленскому, что не собирается идти на уступки по Донбассу. Информацию передает Диалог.UА.
Такое мнение прозвучало от бывшего главы Службы внешней разведки Николая Маломужа. Боевиками активизируются боевые действия для демонстрации особого сигнала, направленного в адрес Зеленского, потому что, с одной стороны, руководители РФ отрабатывают модель договоренностей с Зеленским, какой она может быть, а с другой стороны, они показывают, что эти договоренности могут в любой момент выйти из-под контроля.
При этом отмечается, что российская сторона ставит свои условия, которые она выражает при помощи Медведчука. В связи с этим активизация боевых действий имеет отношение к нашим политическим процессам и соблюдением приоритетов РФ. При таких условиях Кремль предпринимает попытки диктовать другие вопросы - об обмене всех на всех или прекращении огня. В свою очередь, Маломуж считает, что в этой ситуации задача украинской стороны – не сдать интересы Украины.



Теги: Донбасс, Путин, сигнал, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх